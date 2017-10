Puerto Rico recibirá los primeros convencionistas después del Huracán María

NYC Hispanic Chamber of Commerce, cambia su enfoque de la Convención 2017 para realizar labor y ayuda comunitaria en Puerto Rico

New York – La Cámara Hispana de Comercio de la Ciudad de Nueva York (New York City Hispanic Chamber of Commerce-NYCHCC), anunció que no cancelará sus planes de celebrar su próxima Convención Anual en la Isla de Puerto Rico, tras el paso del huracán María. Los convencionistas estarán arribando al hotel InterContinental San Juan el miércoles, 8 de noviembre con retorno a la Gran Manzana el domingo, 12 de noviembre.

“Nuestra organización, compuesta por comerciantes hispanos en su mayoría, aunque tenemos muchos socios anglosajones, hemos decidido viajar a Puerto Rico para celebrar nuestra reunión anual. En esta ocasión, en adición de celebrar los talleres y conferencias para los socios, queremos integrarnos a las labores de reconstrucción y alivio para ayudar a nuestros hermanos comerciantes, industriales y empresarios que operan sus negocios en la isla del encanto y que fueron afectados por un evento atmosférico. Podemos anunciar que en colaboración con la Cámara de Comercio de Puerto Rico, brigadas compuestas por nuestros socios de Nueva York estaremos ayudando y dialogando con los comerciantes que han sido afectados”, señaló Nick Lugo, presidente de la New York City Hispanic Chamber of Commerce.

Se informó que el empresario Nick Lugo, nacido en Nueva York (de padres sangermeños), estudió su bachillerato en la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, su abuela vivió muchos años en el Sector Aquilino Monteverde de Mayagüez y es co-propietario de varias negocios incluyendo Cofresí Travel Agency y Nick Lugo Travel con varias sucursales en Estados Unidos. El empresario Lugo ha coordinado un panel de trabajo sobre la recuperación de los comercios una vez han sido azotados por eventos atmosféricos, que se habrá de celebrar durante los días de la convención.

“Nosotros estamos conscientes de los estragos de este huracán y de los daños al comercio e industrias en el país. No hemos querido cancelar el evento, por el contrario, queremos viajar para ofrecer el apoyo a nuestros hermanos. En esta ocasión, bajo el concepto “Trade Mision to Puerto Rico, Focused on Relief Efforts”, los convencionistas visitarán socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la YMCA de San Juan y la YMCA de Ponce. Queremos ponernos a la disposición de estos compañeros que batallan día a día tratando de recuperar sus negocios, muchos de ellos enormemente afectados. Durante nuestras visitas queremos auscultar también, la forma y manera en que nuestra organización pueda ayudar en un futuro cercano a estos comerciantes afectados”, expresó Nick Lugo.