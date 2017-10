Bernie Sanders dice El Congreso de buscar anular contrato de Whitefish con la AEE

SAN JUAN – El senador por estado de Vermont, Bernie Sanders, dijo el viernes que procurará que el Congreso anule el contrato de la empresa Whitefish Electric con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Debemos realizar todas las vistas que podamos. Hacer todo lo que sea posible para tratar de anular ese contrato. A mí me huele mal. Vamos a mirar todos los aspectos de ese contrato. Yo pertenezco a la Comisión de Recursos Naturales del Senado y voy a exigir vistas”, dijo Sanders en conferencia de prensa.

“Por todo lo que he visto me parece un escándalo. Me parece que la idea que el Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica no procuraran por ayuda mutua, que es lo que usualmente se hace en este tipo de situaciones me sorprende. Los paquetes de compensaciones que tiene ese contrato me parece extraordinariamente alto. Nos enteramos hoy de que hay una provisión en ese contrato que prohíbe al Gobierno estatal y federal auditar las compensaciones y los salarios lo cual no es aceptable y simplemente es ilegal. Este es dinero federal y nuestro trabajo es procurar que Puerto Rico se reconstruya lo más rápido posible, tan efectivamente como sea posible y lo mas costo efectivo posible. Lo que me preocupa, no solamente en Puerto Rico, es que cuando hay billones de dólares para reconstrucción, haya gente afuera que quiera hacer mucha ganancia de la manera que les sea posible. Y nosotros tenemos que decir que no”, añadió.

Sanders llegó el viernes a Puerto Rico y visitó junto a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la comunidad Playita, la cual recibió un impacto fuerte del huracán María.

El senador del Partido Demócrata sostuvo además una reunión con parte del liderato sindical, el alcalde de Comerío Josian Santiago y la vicealcaldesa de Vieques, Daisy Cruz.

Como parte del temario, discutieron la situación del sistema de energía eléctrica y como restaurarlo con mayor eficiencia; la injerencia de la Junta de Control Fiscal y los problemas económicos de los municipios y el rol del Cuerpo de Ingenieros con la reapertura de las escuelas.