Avisos, lunes 2 de octubre, 2017

Keleher insiste en que le presenten informe de situación de las escuelas SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, solicitó el lunes que se reporte el estatus de las escuelas lo antes posible. “Esta información se solicitó incluso desde antes del huracán, previendo los problemas de comunicación y conectividad que hoy se enfrentan. Existen diversos mecanismos para hacer llegar esta información a Nivel Central, entre ellos, la recopilación manual de los datos y hacerla llegar en persona a las oficinas de distrito o regionales”, dijo Keleher en declaraciones escritas. Mencionó que actualmente solo se tiene información de 452 escuelas, de un total de 1,112 que componen el sistema público de enseñanza. Keleher también emitió una directriz a los directores escolares para que permitan a los maestros entrar y trabajar en cualquier labor que haga falta. La titular del DE recibió información de directores que supuestamente no dejan que los maestros trabajen en las escuelas. La titular visitó varias escuelas de las 22 que estarán operando como centros comunitarios en un primer paso hacia la normalización del sistema tras el paso del huracán María por la Isla. También aprovechó para orientar y contestar dudas en otras escuelas, cuyos maestros sentían confusión sobre las tareas de los próximos días. La Subsecretaría de Asuntos Académicos del DE preparó una guía para servir de punto de partida en estos días, sin embargo, se les solicitó que trabajen de acuerdo a las circunstancias que rodeen la escuela, que tengan iniciativas y tomen decisiones que beneficien a los estudiantes. “Confío plenamente en que nuestros maestros van a hacer uso de su creatividad, de su conocimiento y liderazgo para ofrecerle a los estudiantes la ayuda que tanto necesitan en medio de esta emergencia. Hay circunstancias particulares que rodean cada plantel y ellos, con sus conocimientos, podrán determinar juiciosamente como ejecutar para el mejor beneficio de los estudiantes”, expresó. “Es importante estar claros de que no se puede esperar por directrices específicas; hay que ser sensibles y usar el sentido común. El DE necesita que toda la comunidad escolar piense y tome decisiones según sus circunstancias, pues no todos están en la misma situación. Esto es un proceso. El abrir una escuela para examinarla, arreglarla y comenzar a utilizarla como centro de ayuda debe ser también una iniciativa de la comunidad escolar, la que debe definir la forma en que debe trabajar”, agregó. Las 22 escuelas que abrirán en esta fase están ubicadas en las regiones educativas de San Juan, Mayagüez y Caguas. La idea es que las escuelas sirvan de apoyo a las comunidades e ir retomando poco a poco el reinicio de clases. La secretaria del DE recordó que aquellos maestros que no puedan llegar a la escuela en la que laboran, ya sea por distintas razones, como no tener gasolina, pueden acudir al plantel más cómodo para ellos. Igualmente, los padres tampoco están obligados a llevar a los estudiantes a las escuelas a las que acuden. Es completamente voluntario y pueden hacerlo a escuela cuyas posibilidades se lo permitan. Secretaria del DE ayuda a escuelas privadas para que puedan reiniciar labores SAN JUAN – Bajo la consigna de que somos “una sola educación” en Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher aseguró estar disponible para apoyar a la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico en todo lo que le sea posible, como parte del esfuerzo realizado por todos tras el paso del huracán María por la Isla. “Estamos alineados y conscientes de que debemos llevar un solo mensaje para evitar confusiones: esto se trata de una sola educación, la de todos los niños, niñas y jóvenes de Puerto Rico. Además, las escuelas siempre han sido –y más en este momento- el centro y vida de muchos pueblos y comunidades. En la medida que podamos abrirlas, como hemos hecho ya con 22 para que sirvan de centros de apoyo, lograremos impartir esperanza y sentido de progreso dentro de la crisis que vivimos. Y, en cuanto podamos abrirlas para continuar ofreciendo clases, eso aumentará la estabilidad entre toda la comunidad”, explicó Keleher en declaraciones escritas. La secretaria de Educación, Julia Keleher, se comunicó directamente con la doctora Ludy Guzmán Piñero, directora ejecutiva de la Asociación de Educación Pública de Puerto Rico (AEPPR) para compartir datos y ponerse a su disposición para lo que pudieran necesitar y así regresar a la normalidad lo antes posible. Keleher compartió con la presidenta de la AEPPR alternativas para los estudiantes, “como la que me ofreció el estado de Florida para impartir clases virtuales para reponer tiempo lectivo una vez las telecomunicaciones estén funcionando normalmente. Sin dudas, vamos a compartir recursos para que ningún estudiante de Puerto Rico se vea afectado y pueda terminar su año académico exitosamente”,. La funcionaria entiende que, en dos semanas, el sistema público de enseñanza estaría en posición de conocer el estado de las escuelas alrededor de la Isla y posiblemente poder reaunudar las clases, probablemente por regiones. “Continuamos atendiendo la emergencia y, al mismo tiempo, recopilando datos para poner en práctica el plan que tenemos. El reto es grande por el tema de las comunicaciones pero estoy segura que lo lograremos. Estoy clara que contamos con un ejército de empleados docentes y no docentes sumamente comprometidos y que, en la medida que les sea posible, se han apoderado de sus escuelas y lo seguirán haciendo”, agregó Keleher. 400 Farmacias de la Comunidad operan con dificultades SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Vicmaris González, declaró el lunes que a pesar de que sobre 400 farmacias están en operaciones, lo hacen con gran dificultad. “Al igual que el resto de la población, las farmacias de la comunidad estamos confrontando grandes retos para obtener combustible para operar nuestras farmacias, ya sea con diésel o gas. Otra situación que estamos confrontando es que los distribuidores no están reabasteciendo a las farmacias de mercancía de primera necesidad y del suministro de alimentos que se encuentran fuera del recetario. Es imperativo que nos llegue esta mercancía porque hay municipios donde las farmacias de comunidad son centros de compra primarios para muchos ciudadanos, en especial personas de la tercera edad que no tienen transportación,” indicó González en declaraciones escritas. “Le estamos haciendo un llamado a nuestros socios para que nos dejen saber las necesidades de combustible que tienen como diésel y gasolina para coordinar la entrega con el gobierno y poder ayudarles a continuar brindando el servicio tan necesario en estos momentos. Tenemos el compromiso de servir y nuestros farmacéuticos y el personal de las farmacias de comunidad están haciendo todo lo posible para seguir ayudando a nuestros pacientes en estos momentos,” añadió. Explicó que para facilitar el acceso a medicamentos durante la emergencia que vive el país, la Administración de Servicios de Salud (ASES), aprobó hace unos días que los pacientes del Plan de Salud del Gobierno puedan llevar sus recetas a cualquier farmacia de comunidad en el país, no necesitan tener autorización previa para el despacho de medicamentos ni se les está requiriendo que el paciente espere de 30 a 90 días para obtener la repetición de medicamentos. Otras de las medidas extraordinarias que ordenó la ASES es el despacho de medicamentos sin receta, siempre y cuando lleven el frasco vacío del medicamento a la farmacia donde lo adquirió. “Cada farmacia tiene la potestad de despacharle una cantidad de medicamentos al paciente que no tenga receta o la repetición del médico disponible para que no se descompense su salud o su condición. Solo tienen que llevar el pote vacío del medicamento a la farmacia de comunidad, donde lo compró para que se pueda hacer el despacho. Esto no aplica a medicamentos controlados, los que todavía requieren receta para su despacho,” explicó. Expuso que las farmacias de comunidad más afectadas por el Huracán María fueron las de la región sur y este de la Isla. Unas 10 farmacias de comunidad, de un total de 750 sufrieron serios daños a sus operaciones. ASSMCA abre unidad ambulatoria de manejo de crisis y apoyo emocional SAN JUAN – La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, informó el lunes la apertura de una Clínica Ambulatoria de Manejo de Crisis y Apoyo Emocional para atender las necesidades de pacientes y personas afectadas, a nivel emocional, tras el paso del huracán María, como también de aquellos que no han logrado acceso a sus proveedores de servicios. “Sin lugar a dudas, el huracán María no solo provocó daños a estructuras y al ambiente, sino también afectó la salud emocional de muchas personas. Ante esta realidad, hemos desarrollado una iniciativa para atender la demanda de servicios, además, de acceso a evaluación y tratamiento a pacientes de salud mental y adicciones. A esos efectos, hicimos un llamado al Colegio de Profesionales del Trabajado Social, APS, Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, la Academia y otras entidades del sector privado, para aunar esfuerzos y recursos para establecer esta clínica ambulatoria”, explicó Roig Fuertes en declaraciones escritas. La clínica está ubicada en las instalaciones de ASSMCA en el Centro Médico, calle Maga, frente a la entrada de la Sala de Emergencias Médicas del Hospital de Veteranos. La misma ofrecerá servicios de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El número contacto es (787) 751-4014. Cuenta con psiquiatras, trabajadores sociales clínicos, psicólogos y consejeros en adicción, así como, el apoyo del Departamento de la Familia para canalizar los referidos pertinentes. De otra parte, Roig Fuertes indicó que se encuentra en conversaciones con más profesionales para poder replicar esta unidad en otros puntos de necesidad identificados. “Aquellos profesionales de la salud mental interesados en unirse a este esfuerzo deben enviar su información a voluntariossaludmental@assmca.pr.gov. Finalmente, la señora Roig le recordó a la ciudadanía que ASSMCA cuenta con la Línea PAS, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, libre de costo. Si te sientes ansioso, preocupado o presentas algún síntoma emocional, llame de inmediato al 1-800-981-0023. Al otro lado del teléfono tendrá expertos de la conducta humana brindándole consejos de gran utilidad que le ayudarán” Aviso: Inter anuncia inicio de clases en algunas de sus unidades académicas SAN JUAN- La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el programa de Tecnología Médica del Recinto Metro, junto a CeDIn y la Academia Interamericana Metro iniciarán clases este próximo miércoles, 4 de octubre luego del devastador paso del huracán María, anunció el presidente de la institución académica, el licenciado Manuel J. Fernós. El presidente de la centenaria universidad expresó que la prioridad de la institución es poder brindar clases a la mayor brevedad, salvaguardando la seguridad de sus estudiantes y colaboradores. “En estas facilidades estamos listos por lo que desde este miércoles estaremos brindando clases”, afirmó. Sobre la Facultad de Derecho detalló que personal de esta unidad académica se ha comunicado con los estudiantes para informarles sobre el reinicio de clases y un 85 por ciento del estudiantado está listo para empezar. Entre tanto, el 15 por ciento restante del estudiantado que no podrá empezar clases el miércoles, se le harán los arreglos para que puedan tomar las clases de diversas maneras entre estos a través de videos y acomodos que le permitan ponerse al día en las diversas clases. Fernós, indicó además que se está haciendo las gestiones con el Gobierno para intentar conseguir una dispensa sobre el Toque de queda, para los estudiantes del programa nocturno de Derecho. De no conseguirse esta dispensa la institución también hará los arreglos con los estudiantes nocturnos ofreciendo clases durante los fines de semanas. Sobre el inicio de clases en las restantes unidades académicas, el presidente de la Inter explicó que aunque los daños en la universidad son a las facilidades no académicas el inicio de clases dependerá de la situación de cada región y la seguridad de nuestros estudiantes. En cuando al inicio de labores se estará informando próximamente la reincorporación de los colabo De los 150 generadores que la AAA le pidió a FEMA, solo han instalado 3, dice presidente ejecutivo SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ely Díaz Atienza informó el lunes que de los 150 generadores que le solicitó a la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), solamente han instalado 3 y cuatro que están en el proceso de conectarse. “¿Por qué se tarda? Porque ellos tienen que hacer primero un proceso de análisis de las listas, de las capacidades. Estaban trayendo los generadores acá y puede que alguno de las capacidades que nosotros pedimos no los tenían disponibles. Entonces, van al lugar y hacen una inspección con su personal, para verificar la conectividad del sistema y son ellos los que lo instalan”, dijo Díaz Atienza a preguntas de la prensa. Cuestionado sobre cuantas inspecciones han hecho, ya pasados 12 días del paso del huracán María sobre Puerto Rico, el funcionario contestó que han realizado 15. “Han hecho 15 visitas, de las 150 peticiones de generadores que hicimos”, mencionó. “Yo lo mas que puedo hacer es insistir. El grupo de FEMA ha estado dialogando con nosotros. Esto lo hemos discutido todos los días. Yo lo que espero es que empiecen a fluir con un poco de más rapidez”, mencionó. A pesar de ello, ya la AAA tiene cerca del 50 por ciento del sistema operacional. El Superacueducto ya fue energizado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El próximo paso, explicó Díaz Atienza es llevarle electricidad al embalse de La Plata, lo que permitirá liberar equipos para otras áreas, una vez la zona metropolitana de San Juan reciba el servicio. Aviso: Recinto de Ciencias Médicas anuncia el reinicio de operaciones y clases San Juan- La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) informó que las Clínicas de la Escuela de Medicina, reiniciarán a partir del próximo miércoles 4 de octubre, en su horario regular. Por el momento se estará atendiendo solo a aquellos pacientes que tienen cita programada. De otra parte, se estarán reprogramando las citas que tuvieron que ser canceladas durante los pasados días, y se les estará notificando a los pacientes las nuevas fechas. De otra parte las clases reinician a partir del lunes, 9 de octubre. A tales efectos, es importante que el personal docente y no docente del RCM se presente a laborar, en la medida en que las circunstancias se lo permitan, a partir de mañana martes, 3 de octubre. Aquellos empleados a quienes sus circunstancias no le permitan presentarse a laborar se les solicita que, de ser posible, se comuniquen con su supervisor inmediato, o con la Oficina de Seguridad al 787-767-0475 o al 787-758-2525, exts. 1000 ó 1001. “Durante las pasadas semanas en el RCM hemos laborado incansablemente para reanudar operaciones. Tenemos empleados que hasta han perdido sus hogares y, sin embargo, han dicho presente para trabajar en el proceso de rehabilitación del Recinto. El Huracán María causó daños estructurales y a las áreas verdes del Recinto. No obstante, gracias a la excelente respuesta que hemos tenido de áreas neurálgicas, como por ejemplo lo son: administración, seguridad, recursos físicos, manejo de emergencias, entre otras, hemos logrado habilitar el Recinto para poder comenzar las clases.”, explicó el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, Rector Interino del RCM. Por otro lado, durante los días 4 y 6 de octubre en el Centro de Estudiantes, de 10:00 am a 2:00 pm, el RCM estará desarrollando la iniciativa, que el Consejo de Estudiantes ha llamado, PANTERA QUEREMOS SABER DE TI. Los estudiantes que no puedan llegar físicamente a la actividad pueden llamar al 787-758-2525 (ext. 2006) o enviar un correo electrónico a estudiantercmreportate@gmail.com “Primordialmente queremos saber cómo están, queremos conocer de sus necesidades individuales para identificar cómo podemos ayudarlos y poner nuestros recursos a su disposición”, expuso la Dra. María Hernández, Decana de Estudiantes. Aviso: Ajustes en oficinas de Medicaid, Registro Demográfico y prórroga para profesionales de la Salud San Juan- Algunos de los servicios que ofrece el Departamento de Salud, a través de sus diversas oficinas, se han visto limitados durante el proceso de recuperación tras el paso del huracán María por Puerto Rico. Tal es el caso del Programa Medicaid y el Registro Demográfico, cuyas oficinas estarán operando en periodos ajustados, al igual que ciertos servicios que, aunque de manera limitada, permitirán que los ciudadanos puedan realizar las gestiones de mayor importancia que se llevan a cabo en estas divisiones. En relación al Programa Medicaid, algunas oficinas no cuentan con servicio de agua y electricidad, por lo que el horario de servicio al público será de 7:30 am a 12:00 pm., a excepción de la oficina de Rio Piedras, que trajará en su horario regular de 7:30 am a 4:00 pm. Existen oficinas que sufrieron daños estructurales provocados o relacionados al paso del huracán, por lo que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Estas oficinas son las de los siguientes pueblos o regiones: Arecibo, Arroyo, Aguas Buenas, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón I, Bayamón II, Castañer, Humacao, Juncos, Maunabo, Naguabo y Toa Baja. El secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, recordó además, que el periodo de elegibilidad para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, se extenderá por tres meses. Esta extensión les aplicara únicamente a aquellos beneficiarios que su periodo de elegibilidad venció al 30 de septiembre, o que vencen el 31 de octubre, o el 30 de noviembre de 2017. “Las personas cuyos casos vencieron al 30 de septiembre de 2017, su periodo de elegibilidad se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2017. Los casos que vencen el 31 de octubre de 2017, su periodo de elegibilidad se ha extendido hasta el 31 de enero de 2018, y aquellas personas que sus casos vencen el 30 de noviembre de 2017, su periodo de elegibilidad se ha extendido hasta el 28 de febrero de 2018”, especifico el titular de Salud. Para obtener información sobre el Plan de Salud del Gobierno puede llamar al Centro de Llamadas del Programa Medicaid a los teléfonos (787) 641-4224 o TTY (787) 625-6955 de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y/o visitar página web del Programa Medicaid: www.medicaid.pr.gov. Por otro lado, se informó que las oficinas del Registro Demográfico se encuentra ofreciendo servicios en la mayoría de sus oficinas locales y regionales a través de toda la isla luego del paso del Huracán María. Los servicios a ofrecer a la ciudadanía son inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción, permisos de enterramiento, cremación y/o traslado de cadáveres a los funerarios que acudan a solicitar los mismos. También se están ofreciendo licencias para contraer matrimonio y cualquier orientación relacionada con los servicios a la ciudadanía. La oficina central ubicada en el Capital Center en Hato Rey y la oficina de Bayamón, ya cuentan con el sistema de electricidad y se encuentran ofreciendo todos los servicios antes mencionados. Se ha destacado personal en el Instituto de Ciencias Forenses para facilitar el ofrecimiento de los permisos de enterramiento desde dichas facilidades. Las siguientes oficinas localizadas en: Adjuntas, Arroyo, Barranquitas, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Carolina, Cayey, Coamo, Dorado, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Humacao, Isabela, Jayuya, Mayagüez, Morovis, Naranjito, Centro Operaciones Estatal, Patillas, Ponce, Río Grande y Santa Isabel, se encuentran ofreciendo los servicios, con excepción de la expedición de certificaciones de eventos vitales, por la falta de electricidad en dichas oficinas. Finalmente, el Secretario anunció que la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, otorgará una prórroga de 30 días a todos los profesionales de la salud cuya licencia haya vencido durante la emergencia del paso del huracán María en Puerto Rico. De la misma forma, se otorgó prórroga de 30 días a la fecha de vencimiento de todas las Convocatorias de Reválidas. Jorge Raschke alega robo de suministros para ayuda en el muelle SAN JUAN – El reverendo Jorge Raschke alegó el lunes el supuesto robo de mercancía de un vagón de ayuda destinada para las iglesias, en los muelles de San Juan. “Se robaron comestibles, se robaron ropa y se robaron plantas eléctricas en los muelles. De un furgón que envió una organización religiosa. Ese furgón por la burocracia estaba ahí desde (el huracán) Irma. Cuando fueron a buscarlo, se dieron cuenta que el sello que tenia lo habían roto y le pusieron uno nuevo. Yo le pedí al gobernador que ordene una investigación inmediata de qué es lo que está pasando en los muelles”, dijo Raschke a preguntas de la prensa. “Es lamentablemente decir que en esta tragedia haya gente robándole al pueblo. Esto eran plantas que venían para las iglesias, para hospitales o donde hubiera gente necesitada”, expuso el religioso quien añadió el supuesto robo fue de entre 20 a 30 generadores eléctricos. En otro alegato criticó “las acciones de un funcionario en el puerto”, con una ayuda que trajo la organización World Vision. “Cuando pidieron que se sacara la mercancía, un funcionario, que no tengo el nombre, le dijo que tenían que entregar esa ayuda a PRFAA y a la Oficina de la Primera Dama, que estoy seguro que no tiene ningún conocimiento de esto”, sentenció. No obstante, el asunto fue resuelto, informó el propio Raschke. Su petición en cuanto a este particular, es que se den instrucciones para que un incidente similar no se repita. Legislador avisa de diez muertes en hospitales de San Juan SAN JUAN, 2 de octubre de 2017 (NCM) – El representante a la Cámara Luis Raúl Torres, del distrito dos, avisó que en la zona a la que sirve nada más se han registrado por lo menos diez muertes en hospitales que, aunque médicamente se deben a enfermedades, en la realidad han sido producidas como un daño colateral causado por el huracán María. “Son muertes indirectas del huracán”, dijo el legislador y explicó que se trata principalmente de pacientes de condiciones graves o crónicas que no reciben el tratamiento adecuado debido a la situación en que han quedado los hospitales tras el paso del huracán. Según Torres, los casos más notables son de pacientes que tienen que recibir diálisis, quimioterapia o insulina. Describió cómo en los primeros dos tipos de condición el problema principal es que no hay suficientes oportunidades para recibir el tratamiento, mientras que con respecto a los diabéticos, el problema es que caen en lo que se conoce como “shock” debido a que pasan los días y no obtienen la insulina. “Te podría mencionar diez casos”, dijo Torres, en cuyo distrito están, entre otros, el Centro Médico, el Hospital Auxilio Mutuo, el Hospital del Maestro y varios dispensarios. La situación sobre las muertes “indirectas del huracán” en los hospitales fue uno de los aspectos planteados por Torres, quien acudió con un grupo de legisladores hoy al centro de operaciones del Gobierno en el Centro de Convenciones. Traía quejas propias y de sus colegas legisladores. “Lo cogen como chiste”, dijo Torres en referencia a su denuncia de que “te prometen villas y castillas” y después resulta que la burocracia no deja que se produzca la ayuda prometida mientras se adjudican la responsabilidad unos a otros, entre insulares y federales. “Uno se frustra, aquí todo es una burocracia”, comentó el legislador, que describió cómo ha estado tratando, sin éxito, de conseguir 500 toldos para casas afectadas en su distrito, así como 10.000 comidas y 10.000 cajas de agua. Aviso: Burger King® activa la Red BK® para facilitar la comunicación de las familias en Puerto Rico tras el paso del huracán María San Juan- El embate del huracán María ha dejado miles de familias incomunicadas. Son muchas las que al día de hoy desconocen cómo se encuentran sus familiares y amigos. Con esta gran preocupación en mente, BURGER KING® ha dado paso a la iniciativa Red BK®, una ágil y amplia red de comunicación que operará desde los mismos restaurantes. La Red BK® permitirá a todo el que se anote dejarle saber a los suyos que están bien. “La seguridad de la familia es primordial. Vimos una oportunidad en nuestra red de restaurantes para, de alguna manera, abrir la puerta a la comunicación que aplaque la angustia que hoy viven y que lleve esa tranquilidad que todos necesitamos”, dijo Daniel Pérez, Vicepresidente de Mercadeo de BURGER KING® ¿Cómo trabaja la Red BK®? Las personas que visiten los sobre 130 restaurantes BURGER KING® ya abiertos podrán incluir sus datos en una tarjeta que se tendrá disponible para este propósito. Podrá incluir los nombres que desea reportar que están bien. Deberá incluir además el pueblo y comunidad donde residen las personas y depositarla en el buzón de Red BK®. Diariamente, se recopilarán y revisarán, creando una base de datos organizada por pueblo de las personas que reporten √ESTOY BIEN. “El paso del huracán María por Puerto Rico ciertamente ha marcado nuestra historia. Asimismo, ha impactado fuertemente la tranquilidad del pueblo al no tener conocimiento de cómo se encuentran sus seres queridos. Era de suma importancia para todos en BURGER KING® hacer algo que ayudara a aliviar esta carga emocional”, dijo Carlos J. Morell, presidente de BURGER KING®. Red BK® busca ayudar a quienes no han podido comunicarse con sus seres queridos para que puedan decir √ESTOY BIEN. BURGER KING® dará a conocer la información recopilada de nombres y municipios donde residen a través de la radio, prensa y la página Facebook, https://www.facebook.com/burgerkingpr/. Alcalde de Arecibo prepara cocina en Plaza Pública ARECIBO – El alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, anunció el lunes que preparó la Plaza Pública como una cocina gigante que opera desde las 10:30 de la mañana con sobre 100 empleados municipales y le brinda alimentos a unas 1,800 a 3,000 personas diarias. “Gracias al apoyo de nuestros empleados municipales y muchos arecibeños y arecibeñas, hemos logrado este gran operativo que brinda la oportunidad de alimentar de forma gratuita a todos los que lleguen a la Plaza”, expresó el alcalde de Arecibo en declaraciones escritas. Molina Rodríguez informó además que tanto él como la primera dama María Alejandra González, realizan diariamente dos operativos simultáneos para llevar agua y alimentos a diferentes sectores y barrios. De igual forma el Municipio de Arecibo mantiene abierto dos centros de distribución de alimentos en el Barrio Sabana Hoyos y Vista Azul, gracias al apoyo del gobierno central, FEMA y el proyecto de la primera dama Beatriz Rosselló “Unidos por Puerto Rico”. El alcalde aprovechó para hacer un llamado a todos los arecibeños que se encuentren fuera de Puerto Rico a que se unan a este esfuerzo y envíen donativos y suministros al centro de acopio municipal localizado en el Coliseo Manuel Petaca Iguina de Arecibo. Presidente cameral lleva ayuda a Adjuntas ADJUNTAS -El presidente de la Cámara de Representante, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, visitó el lunes, al municipio de Adjuntas para llevar alimentos, medicamentos y toldos para resguardar viviendas que perdieron el techo con el azote del huracán María. “Llegamos al municipio de Adjuntas, donde existe una gran necesidad de ayuda tras el paso del poderoso huracán María hace casi dos semanas atrás. Llevamos ayuda humanitaria para los residentes de este importante pueblo de la zona de la montaña. Sobre todo, entregamos medicamentos para asistir a los enfermos y personas con condiciones prexistentes. Se distribuyó suero, antibióticos, gazas, jeringuillas, alcohol y pinzas, entre otros equipos médicos. No vamos a dejar a nuestra gente sola y esto es un ejemplo de los que vamos hacer a en todo Puerto Rico”, señaló el presidente de la Cámara en declaraciones escritas. El líder legislativo llegó en helicóptero al complejo recreativo Guarionex, para entregar los suministros, los cuales fueron recogidos en los Estados Unidos gracias a los esfuerzos de la comisionada residente, Jenniffer Gonzalez Colón, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, y la organización sin fines de lucro Missionary Flight, la cual donó todos los toldos que fueron entregados. “Mi agradecimiento a la comisionada residente, el senador Rubio, así como los ejecutivos de Missionary Flight, por canalizar esta tan necesaria ayuda. También agradezco al doctor Claudio Miró quien donó el combustible para el vuelo y a Luis Bustamante, quien pilotó la nave hasta Adjuntas. Por otro lado, mis gracias al señor José Vicente, puertorriqueño residente en la Florida quien gestionó los donativos médicos que hoy estamos entregando a la gente de Adjuntas”, añadió el líder cameral. Aviso: CBP orienta sobre como traer ayuda para respuesta a Maria SAN JUAN – El Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su abreviatura en inglés) emitió hoy una guía para orientar a las personas y grupos interesados en traer mercancía para apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación ante el paso del Huracán Maria. “Es importante hacer la salvedad que la siguiente guía aplica solo a mercancía que proceda de un destino internacional,” indico Alfonso Robles, Director de Operaciones de Campo en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses. La guía aplica tanto a las donaciones aceptadas por la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Assistance System Concept of Operation, “IAS CONOPS”, como a las importadas por organizaciones benéficas y otras entidades privadas. Bajo el sistema “IAS CONOPS”, la importaciones autorizadas por el Departamento de Estado Federal y FEMA son elegibles para entrar sin pago de impuestos o aranceles de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos codificadas bajo 19 USC 1322 (b) ó 19 USC 1318 (b)(2). El requisito de transmisión electrónica previa también puede ser eximida en estos casos. Para aquellos bienes importados bajo IAS, la línea de transporte marítimo debe presentar por escrito al llegar al puerto de entrada un manifiesto de carga conteniendo la siguiente información: Puerto De Entrada Importador Consignatario Descripción de los Bienes Cantidad País de Origen de los Bienes Destino de los Bienes Certificación de que los bienes fueron aprobados para importación bajo IAS CBP eximirá los impuestos de entrada para ayuda de desastres por un grupo privado o individuo siempre y cuando que el receptor sea una organización de caridad reconocida y con exención fiscal. Los grupos privados o individuos interesados, deben proveer una carta de dicha organización caritativa, en membrete oficial de la organización, que contenga el número de seguro social patronal (IRS) y una declaración de que la entidad se encuentra dispuesta a aceptar dichos bienes importados. Cualquier mercancía internacional que no cumpla con los criterios antes mencionados deberá ser admitida al territorio de los Estados Unidos bajo los procesos regulares de entrada y levante establecidos bajo las regulaciones de CBP. Las dudas respecto a este procedimiento, favor llamar al Puerto del Área de San Juan al 787-729-6850. Crean clínica comunitaria de salud en Toa Baja TOA BAJA – Ante la necesidad de servicios médicos luego el paso del huracán María, Iniciativa Comunitaria (ICI) creó una alianza con el municipio de Toa Baja para establecer una clínica comunitaria de servicios de salud administrada por voluntarios. “Estamos presentándole al pueblo una acción de medicina humanitaria en su máxima expresión. Nos lanzamos del discurso a la práctica, porque ante una emergencia necesitamos menos palabras y más acciones”, afirmó el fundador de ICI y senador José Vargas Vidot en un comunicado. Detalló que esta clínica se instauró en el Head Start Pablo “Pablito” Ortiz en Levittown y opera de lunes a sábado 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Ofrece servicios de medicina primaria para adultos y niños, servicios psicológicos y psiquiátricos, trabajo social e intervenciones de salud pública, todo libre de costo y sin necesidad de plan médico. A su vez, la clínica cuenta con el apoyo del programa de enfermería de EDP University que destaca a estudiantes de enfermería y a un nutrido grupo de médicos internacionales con vasta experiencia en abordaje de crisis en diferentes partes del mundo. Estos médicos fungen como promotores de salud comunitaria. Según Vargas Vidot, en sus primeros dos días, la clínica ha atendido a 72 pacientes de Toa Baja y pueblos cercanos. “Todo surgió desde la necesidad de la comunidad de Toa Baja. El alcalde del municipio, Betito Márquez nos lanzó este reto y decidimos asumirlo sin pensarlo dos veces”, indicó el administrador de la clínica, Héctor Ortiz Arroyo. Por su parte, el doctor Jorge Gabriel Rosado, director médico de la clínica, informó que han atendido a pacientes con una gama de condiciones que van desde una repetición de receta para enfermedades crónicas hasta fallo cardiaco descompensado agudo y dificultad respiratoria aguda. Uno de los esfuerzos principales de este grupo de voluntarios es el de diagnóstico comunitario. Éstos visitan casa por casa a familias en sectores de Toa Baja para orientarlos con la intención de anticipar brotes o posibles epidemias por el manejo de agua, basura y alimentos. El enfoque es en adultos mayores, personas que perdieron sus medicamentos por causa del huracán, hipertensos, diabéticos y asmáticos, y de esta forma atienden a quienes no pueden llegar hasta la clínica. Al momento han visitado los sectores de Villas del Sol, Villa Calma, Ingenio y Cuarta Sección de Levittown. Para mantener esta operación de salud en Toa Baja se necesitan donaciones de gasas (4×4 y 2×2), guantes desechables, mascarillas, jeringuillas de todos los tamaños, fluidos intravenosos, tubos intravenosos, antibióticos, tanques de oxígeno, albuterol, pulmicort y kits de sutura. La clínica también busca ayuda médica como pediatras, enfermeros prácticos y voluntarios en general para labores administrativas. Si desea hacer una donación o unirse a esta iniciativa, llame al 787-594-1311 o visite la clínica comunitaria ubicada en la avenida Dr. Álvarez Chanca, Quinta Sección en Levittown Piden al gobernador ciudadanos con licencia de armas puedan portarlas sin permiso de portación

SAN JUAN – El presidente de la Corporación para la Defensa de los Poseedores de Licencia de Armas de Fuego en Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez le solicitó mediante las redes sociales al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares que autorice mediante orden ejecutiva que todo ciudadano con licencia de armas pueda portarla sin tener su categoría de portación.

“Debido al paso del Huracán Maria hemos visto a través de los medios como personas se han aprovechado de esta emergencia para escalar, vandalizar, asaltar y cometer todo tipo de delitos. En Puerto Rico hay sobre 50,000 personas que tienen licencia de armas, pero no tienen sus categoría de portacion por los altos costos que esto conlleva entre sellos, comprobantes y gastos de honorarios. Sin embargo estas personas ya cumplieron con la Policia de Puerto Rico y tienen su licencia de armas”, dijo Torres Meléndez en una declaración escrita.

Señaló que recientemente el gobernador de la Florida tomó esta decisión, para que los ciudadanos pudieran defenderse de los criminales ante el paso de Huracán Irma.

“Reconozco la labor que esta realizando el gobierno para restablecer a Puerto Rico, pero la realidad es que fue el mismo gobierno quien instó a que los cuidadanos no salieran de su casas y que no llamaran a la Policía, pues no hay comunicación y los recursos se están utilizando en las labores de ayuda humanitaria. La Policía no va a llegar. Es por estas razones que la única forma que tienen estos ciudadanos con licencia de armas, para defender su persona y los suyos es que se les permita portar de forma oculta como lo dispone la ley y solo durante esta emergencia, mediante una orden ejecutiva”, dijo.

“No hace sentido que estos ciudadanos que han sido adiestrados en el uso y manejo de armas de fuego, en una situación como la que estamos viviendo no puedan portar su armas para estar seguros cuando esten en las filas de gasolineras, mercados y de regreso a sus residencias. Cuando el delincuente no le solicita permiso a nadie para portar su arma de fuego y cometer delitos”, concluyó.