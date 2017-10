Avisos importantes, martes 3 de octubre, 2017

Aviso: Rama Judicial expande sus operaciones a las regiones judiciales de Ponce y Humacao Las regiones judiciales de Ponce y Humacao reiniciarán labores en los próximos días, aumentando así de 8 a 10 la cantidad de regiones judiciales con operación especial para atender asuntos urgentes tras la emergencia provocada por el paso del huracán María. Así lo anunció hoy el Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa. “La Región Judicial de Ponce reiniciará labores mañana, miércoles 4 de octubre de 2017, en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial y en las salas de Yauco y Juana Díaz. Se atenderán asuntos de competencia municipal y asuntos urgentes de competencia superior de naturaleza penal, civil y de relaciones de familia. El horario de servicio será de 1:00 a 4:00 p.m. Por su parte, la Región Judicial de Humacao operará en la sala del municipio de Las Piedras a partir del martes, 10 de octubre de 2017, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Allí también se atenderán asuntos de competencia municipal y asuntos urgentes de competencia superior de naturaleza penal, civil y de relaciones de familia. Las regiones judiciales que ya están operando son: Aguadilla, Arecibo, Bayamón (en el Tribunal de Relaciones de Familia Carr. 167) Caguas, Fajardo, Guayama (en el tribunal de Salinas), Mayagüez y San Juan. En todas se atienden asuntos de competencia municipal y asuntos urgentes de competencia superior de naturaleza penal, civil y de relaciones de familia. Las regiones judiciales de Aibonito, Carolina, y Utuado continúan operando mediante el sistema de jueces y juezas de turno. Steidel Figueroa informó, además, que la Región Judicial de Caguas modificó su operación para trabajar de lunes a viernes, debido a que la Sala de Investigaciones de San Juan ofrecerá servicios los sábados y domingos en horario de 10:00a.m. a 4:00 p.m. El Director de la OAT requirió a todo el personal del alguacilazgo, personal supervisor, personal de las Oficinas de los Directores Ejecutivos y de mantenimiento, así como a oficiales jurídicos, asesores legales, mediadores de conflictos y trabajadores sociales, que se presenten a sus áreas de trabajo a partir del jueves, 5 de octubre de 2017. De igual forma, los jueces y las juezas que aún no se han reportado deben comunicarse lo antes posible con sus jueces administradores para incorporarse a los planes de trabajo vigentes en sus regiones judiciales. Asimismo, aunque el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo no están atendiendo público, en ambas sedes judiciales el personal está trabajando. La Oficina de Administración de los Tribunales está operando de lunes a viernes en horario regular de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Las vistas que estaban pautadas previo al huracán permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. Se mantiene vigente la Resolución que emitió el Tribunal Supremo que dejó sin efecto los términos, hasta que otra cosa se disponga. MIDA crea red de combustible para asegurar suplidos de abastos de alimentos SAN JUAN – Ante la situación crítica que experimenta la Isla con el despacho de combustible, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), estableció su propia de red de suplido de combustible para miembros del sector de Alimentos. “Con esta iniciativa, la organización comenzará a suplir combustible de manera continua a supermercados y otros puntos de ventas de alimentos con una flota de camiones adaptados para este objetivo”, explicó Ricky Castro, presidente de MIDA en declaraciones escritas. Por su parte, el licenciado Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente de la Asociación, detalló que el objetivo es hacer que la cadena de abastos de alimento continúe operando ininterrumpidamente, y para eso es necesario suplirles combustible de manera constante. “Hasta ahora, Puerto Rico no había tenido la necesidad de tener que contar con el equipo para ese tipo de suplido. Sin embargo, el paso del huracán y la falta de electricidad, han provocado una necesidad de contar con una flota que garantice el diesel para que los generadores de los distribuidores, supermercados y otros eslabones de la cadena, puedan proveer alimentos a los ciudadanos. Por ello, en MIDA hemos creado una red de suplido que consiste de camiones modificados para cargar combustible. Esta no es nuestra función natural, pero la necesidad nos ha obligado a crear un sistema que asegure los alimentos a todos los puertorriqueños”, detalló Reyes Alfonso. Del mismo modo, Reyes indicó que a pesar de que la semana pasada el Gobernador de Puerto Rico incluyó a proveedores de alimentos y supermercados como prioridad, la falta de transportistas ha sido determinante para comenzar con la distribución continua. Ante esto, MIDA, comenzó en la mañana de hoy a despachar las primeras entregas de diesel a distintos detallistas, mayoristas y distribuidores por medio de cuatro camiones adaptados, aprobados por la Comisión de Servicio Público (CSP). Dichos esfuerzos contaron con el apoyo del Departamento del Departamento de Estado y Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). “Esta es una solución provisional. Los camiones que estamos utilizando son camiones adaptados por lo que el proceso para llenarlos toma un poco más de tiempo, pero al menos comenzamos ya con la ayuda a nuestros socios y a toda la Industria de Alimentos. Igualmente, en la medida que la circunstancias lo permitan, estamos colaborando con otras asociaciones, como la Asociación de Productos Hecho en Puerto Rico, ASORE, Asociación de Industriales de Puerto Rico, entre otras con las que tenemos socios en común, puntualizó Castro. Anteriormente, se había coordinado con el Departamento de Estado el despacho de gasolina para los camiones dedicados a distribuir alimentos a los distintos comercios. Esfuerzos que se espera agilice la distribución de productos a los 293 supermercados que se encuentran operando, a la fecha, de los cuales, muchos de ellos están ofreciendo comida caliente en sus establecimientos. Advertencia sobre reparaciones en edificios con asbesto SAN JUAN, (NCM) – Un grupo de expertos advirtió hoy que todos aquellos funcionarios, voluntarios, empleados o personas en general que estén haciendo reparaciones en instalaciones afectadas por el huracán María deben tener cuidado de lo estar en áreas donde haya quedado expuesto asbesto u otros materiales peligrosos. Los expertos, conversaron con NCM Noticias en el centro de mando del Gobierno para la emergencia del huracán y explicaron que hay toda una lista de lo que se conoce como “material regulado”, en el que se incluye el asbesto y el plomo, este último en muchos casos utilizado en la pintura. Son materiales que se usaron mucho en la industria de la construcción hace decenas de años, cuando no se conocían sus efectos graves sobre la salud humana. Aunque su uso fue descontinuado, muchos edificios –públicos y privados- tienen esos materiales peligrosos. En el caso del asbesto, por ejemplo, mientras no esté expuesto no constituye riesgo para la salud, pero los daños causados por el huracán pueden haber causado roturas por las cuales se filtre al aire el asbesto y, ante eso, no basta con máscaras protectoras. En los casos de edificios que tienen problema de asbesto y otros materiales peligrosos, los trabajos de remoción de escombros, limpieza y reparaciones tienen que ser realizados por especialistas en ese tipo de sustancias. Ante la situación, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, emitió declaraciones escritas en las que explicó que “reconociendo la peligrosidad, se han tomado medidas preventivas para no exponer a ningún empleado o ciudadano a riesgo alguno”. Villafañe explicó que “el huracán María dañó gran parte de nuestros edificios y talleres de trabajo” y que “por ello, hemos reubicado personal en áreas más seguras”. Colegio de Médicos revisa si hay vacunas suficientes para atender emergencia en Puerto Rico

SAN JUAN – El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos dijo el martes que revisan si hay abasto de las vacunas necesarias para atender la emergencia del huracán María.

“Se necesitan tres vacunas: la de Influenza, Hepatitis A y Tétano. Las demás pueden esperar. Estamos tratando de establecer una clínica rodante. Estamos viendo cuales no se dañaron con el huracán y gestionando traer más de esas tres vacunas que son las necesarias en un desastre”, dijo Ramos a preguntas de la prensa.

Ramos mencionó que otra situación que se ha agravado, sobre todo en los menores son las enfermedades infecciosas como la conjuntivitis, sarna e inclusive traumas por caídas de bicicletas o por andar descalzo.

“Es un hecho que los suicidios han estado aumentando”, expresó Ramos en referencia a la situación con la salud mental.

El líder de los médicos explicó que en las visitas que han hecho a 28 municipios han referido a pacientes físicamente y mentalmente comprometidos.

“Hay dos cifras: la gente que murió directamente por el huracán y los que murieron por causa del huracán, porque no tenían medicinas, porque no llegaron a la diálisis y por eso estamos llamando a los pacientes de radioterapia que no están llegando para que continúen con el protocolo, porque eso no se puede dejar para después”, expuso.

En cuanto al manejo de los cadáveres. La situación es la misma que sufre el resto del país. Si las funerarias no pueden operar, no hay forma de que los cadáveres lleguen al Instituto de Ciencias Forenses o de que los que ya están puedan salir.