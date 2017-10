Aviso: FEMA Provee Servicios Legales por Desastre a Sobrevivientes del Desastre en Puerto Rico

SAN JUAN – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) autorizó a Servicios Legales por Desastre (DLS por sus siglas en inglés) a proveer asistencia legal gratis para los sobrevivientes de bajos recursos afectados por los Huracanes Irma y María.

La línea directa de Servicios Legales (1-800-310-7029) para Huracanes Irma y María está disponible de lunes-viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. hora Central, (10:00 a.m. a 5:00 p.m. hora local) en Inglés y Español. Llamadas para asistencia legal serán enviadas a un abogado. Los interesados en llamar no podrán hablar directamente con un abogado a través de la línea directa.

Lo siguiente son tipos de asistencia legal por desastre que los abogados locales típicamente proveen:

Asistencia con reclamos de seguro por facturas médicas y hospitalarias, pérdida de propiedad, pérdida de vida, etc,; Consejería y asesoramiento sobre asuntos entre arrendador/inquilino; Preparación de poder notarial; Contratos para reparaciones de vivienda y disputas con contratistas; Asuntos de protección al consumidor; Administración de bienes, incluyendo tutelas legales; y Cabildeo para subvenciones de asistencia por desastre de FEMA y otras agencias federales.

DLS es provisto a los sobrevivientes de desastres mayores declarados por el Presidente a través de un Memorando de Acuerdo entre FEMA y la División de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Los casos DLS que se reciben por FEMA son referidos a abogados privados a través de un servicio de referidos de abogados.

Para solicitar asistencia por desastre, por favor llame al 1-800-621-FEMA (3362) o visite www.disasterassistance.gov/es.