Aponte Dalmau alega emergencia ambiental en el Río Grande de Loíza

EL CAPITOLIO – El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, alegó el martes que el Río Grande de Loíza recibe miles de galones diarios de aguas usadas de una planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Tan pronto supe del problema llamé a personal de la agencia y hablé directamente con el director regional, Roberto Martínez. Él lo que me indicó es que la situación la iba a inspeccionar el Cuerpo de Ingenieros pero que hasta el momento estos no se habían presentado al lugar. A mí lo que me parece es que aquí lo que están es jugando a la papa caliente a ver quién va allí y quién atiende el problema”, dijo el representante en declaraciones escritas.

Según el representante, son varios los municipios que se benefician del Río Grande de Loíza y con este descargue de aguas usadas son miles y miles de familias residentes principalmente de Canóvanas y Loíza, las que se afectan.

“Esto es una situación apremiante que debe ser atendida ya para que los casos de leptospirosis y otras enfermedades no sigan propagándose. Son miles las familias las que están allí sufriendo los efectos del huracán María y que han perdido ya demasiado como para que también tengan que luchar con la amenaza de contraer una enfermedad por un problema grave de aguas contaminadas que la AAA no ha puesto énfasis en atender. Esto es una emergencia ambiental y exijo al director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz, y al director del Cuerpo de Ingenieros que dejen de esquivar responsabilidades y atiendan el asunto antes de que se complique”, concluyó Aponte Dalmau.