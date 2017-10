Alcaldesa de San Juan cree hay acción concertada para “vaciar a Puerto Rico”

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto opinó el viernes que hay una “acción concertada” para que la gente se vaya de Puerto Rico.

“¿Porqué la ayuda no ha llegado con la intensidad que ha tenido que llegar? 78 mil puertorriqueños se han ido a la Florida ya. Nos han dicho que hay 10 mil estudiantes menos en las escuelas públicas. Universidades han reportado un 20 por ciento de estudiantes menos. Así que si nos dejan sin agua, sin comida, sin medicinas, sin desarrollo económico que es de lo que se trata la generación de energía, lo que están haciendo es de facto un esfuerzo concertado para vaciar a Puerto Rico. ¿Con qué propósito? Nosotros no sabemos, pero ese debe detenerse de inmediato”, dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

“Yo lo que no entiendo es cómo el presidente (de los Estados Unidos, Donald) Trump no entiende que la mayoría de los boricuas que van a los Estados Unidos y se mudan no van a votar por él. Porque se han ido por culpa de la ineficiencia de un gobierno que no ha sabido responder con la misma agilidad que le ha respondido a otros lugares”, añadió.

Cruz Soto acompañó al senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, quien llegó el viernes a Puerto Rico y visitó la comunidad Playita, la cual recibió un impacto fuerte del huracán María.

El senador del Partido Demócrata sostuvo además una reunión con parte del liderato sindical, el alcalde de Comerío Josian Santiago y la vicealcaldesa de Vieques, Daisy Cruz.

Como parte del temario, discutieron la situación del sistema de energía eléctrica y como restaurarlo con mayor eficiencia; la injerencia de la Junta de Control Fiscal y los problemas económicos de los municipios y el rol del Cuerpo de Ingenieros con la reapertura de las escuelas.