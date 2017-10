Alcalde de Hatillo dice que está “como gongolón” con la AAA

HATILLO – El alcalde de Hatillo, José “Chely” Rodríguez dijo el viernes que estaba como “gongolón” con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Acueductos y Alcantarillados ha estado ausente en el pueblo de Hatillo. El 80 por ciento de los residentes no tenemos agua. No hay información. Los funcionarios no aparecen. El presidente de la AAA tiene que dar explicaciones de qué es lo que está pasando en el área norte de Puerto Rico”, dijo el alcalde a preguntas de la prensa.

“Es una vergüenza para nosotros que en el día de ayer, el oasis que tenía el municipio funcionando hace 30 días en el Parque del Norte, la AAA me invadieron el parque y montaron unos contadores con instrucciones de que solamente se iban a llenar 15 galones por persona, cuando llevábamos 30 días sirviendo agua de en mayor cantidad”, añadió.

Según el alcalde, el Parque del Norte es una facilidad municipal y a su entender, la corporación publica no puede apropiarse del lugar. Los funcionarios de la AAA, que el alcalde no identificó, le informaron que tienen jurisdicción primaria sobre el manejo del agua, aunque se trate de una facilidad municipal.

“Repudiamos esta actitud de estos funcionarios que ni siquiera tuvieron la decencia de visitarme primero y tomaron por asalto el oasis del Parque del Norte”, sentenció.