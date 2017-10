AEE no puso en riesgo $300 millones del contrato de Whitefish, afirma Ricardo Ramos

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos aseguró el jueves que no se pusieron en riesgo los 300 millones de dólares del contrato a la empresa Whitefish Energy Holdings para la restauración del sistema eléctrico afectado por el huracán María y adelantó que de cumplirse las expectativas, el mismo sería extendido.

“La Autoridad no ha puesto en riesgo 300 millones de dólares. El tope del contrato es de 300 millones… El trabajo y los pagos se hacer por ‘release’”, dijo Ramos en una conferencia de prensa.

Explicó que los trabajos encomendados a Whitefish se asignan y se pagan por proyectos.

“Al momento que yo determine o detectemos que no están haciendo un buen trabajo, pues se acaba el contrato en ese momento y nunca logran los 300 millones. Pueden lograr 300 millones si hacen un buen trabajo. La expectativa es que los logren porque están haciendo un trabajo excelentísimo. Si llegamos a los 300 millones y todavía queda trabajo que hacer, se hace una enmienda al contrato y se sube”, reiteró el funcionario.

Mientras tanto, el director de la División del Caribe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), Alejandro de la Campa aclaró que esa dependencia no evalúa los contratos concedidos por agencias ni municipios. Sin embargo, dijo sí realizarán una análisis del contrato de Whitefish para entonces determinar la cantidad de dinero que sería reembolsado por concepto de la emergencia. Próximamente el personal legal de FEMA emitirá una opinión de varios contratos que se la han sometido.

Asimismo, Ramos explicó que el contrato de Whitefish tampoco fue revisado por el USACE, pues el mismo se firmó antes de la intervención de este organismo.

Aseguró que al suscribir cualquier contrato, la AEE se enfrenta a un alto nivel de supervisión en el que interviene la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la OFicina de la Contralor, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Control Fiscal (JCF) y la jueza, Laura Swaine que atiende el pleito de Título III.

“El pueblo puede estar seguro y estar tranquilo que aquí no habido nada ilegal ni nada que esté fuera de procedimiento. Lo que está ocurriendo mayormente es un chisme que viene de Estados Unidos, el cual yo no conozco la razón. Puede ser otro contratista que quería el contrato y no se lo llevó. Pueden ser 20 cosas, pero nada tiene que ver con lo que se hizo en Puerto Rico. Si le diera ‘rewind’ al tiempo, lo haría exactamente igual”, insistió.

Por otro lado, Rosario negó que el exrepresentante del gobierno ante la JCF, Elías Sánchez tuviera alguna relación con la otorgación del contrato. Aseguró, el propio Sánchez rechazó la denuncia que hizo el exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá. Por su parte, Ramos afirmó tuvieron acceso a una lista de empresas para hacer la selección.

Entretanto, el secretario de Asuntos Públicos afirmó pidieron a Whitefish un cese y desista ante expresiones que hicieron a través de la red social Twitter de que removerían las brigadas del municipio de San Juan, luego que la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz hiciera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Entonces afirmaron que tenían 44 celadores operano en esa ciudad y entonces le cuestionaron: “quiere que los enviemos de vuelta o que sigan trabajando?”.