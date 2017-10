GobernadorRosselló Nevares

Nadie pagará por la luz ni el agua, asegura el gobernador

“Nadie va a pagar por lo que no han consumido. Nadie. Nadie. Han pasado varias cosas. Los sistemas de Internet y facturación se cayeron. En la medida que los restauraron, muchos de ellos se activaron automáticamente. Muchos recibieron un ‘email’ con una factura. Nosotros le estamos diciendo que no la paguen o si es pago automático se le dará un crédito. Estamos suspendiendo la facturación. Esto no es momento para trabajar con ello”, dijo el mandatario cuando en una conferencia de prensa se le cuestionó específicamente por la facturación de la AEE.

Explicó que algunos clientes también recibieron facturas viejas que ya se habían enviado antes del evento atmosférico.

“Estamos suspendiendo la facturación hasta que podamos identificar con los mecanismos técnicos que se tienen en las corporaciones (AEE y AAA) para identificar cual es el consumo, si alguno. Aquellos que no consumieron no van a tener que pagar”, reiteró.

“No va haber desconexión. Los recursos están enfocados en reconectar, no en desconectar. No se preocupen por eso. Yo sé que un momento como este hay gran ansiedad”, sostuvo.

Sobre la posible colaboración de la empresa Tesla, el ejecutivo detalló que “la intención era ayudar en el ‘disaster relief’ atendiendo la emergencia, particularmente en Vieques y Culebra o donde se necesitara esta ayuda provisional… La tecnología que trae Tesla son unas baterías que guardan energía y permitirían una distribución más continua”.

“Vamos a hablar porque si su propuesta tiene escalabilidad, Puerto Rico puede ser una plataforma para demostrar dicha escalabilidad… Vamos a hablar hoy par aver cuáles son las opciones”, añadió.

De otra parte, adelantó que el viernes llegarían cerca de 200 efectivos de la empresa de Montana, Whitefish para colaborar en la restauración del sistema eléctrico en la zona este.

Por su parte, el director de la AEE, Ricardo Ramos detalló estos recursos humanos trabajarán con tres líneas de distribución de 230 mil voltios.

Ramos afirmó que el 85 por ciento de la infraestructura de transmisión y distribución fue destruido con el huracán. “Tenemos una estrategia para llevar energía lo más pronto possible y después regresar para hacer las reparaciones permanentes. Nuestro estimado de daños supera los 5 billones de dólares. El Cuerpo de Ingenieros se ha unido a las labores”, explicó.

Previamente, el gobernador indicó que no hay una fecha exacta para la restauración del servicio eléctrico. Los datos más recientes indican que lograron el objetivo de energizar un 10.7 por ciento de los abonados esta semana. Hay hospitales en ocho pueblos con energía propia, mientras que buscan energizar Costa Sur y Aguirre para llevar electricidad a zonas importantes en la zona sur.

Sobre la energización de La Plata, Ramos dijo que esperan que ocurra entre el viernes y el sábado a pesar que los trabajos se han visto interrumpidos en ocasiones por las condiciones climáticas y tormentas eléctricas.