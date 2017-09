Transparencia y progreso a ocho días del huracán María, afirma el gobernador

SAN JUAN – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares aseguró el jueves que se está viendo el

progreso en la isla como parte de las labores de reconstrucción tras los embates del huracán María, mientras confirmó la excención de la isla de las leyes de cabotaje.

“Al igual que fuimos transparentes, ahora estamos haciendo lo mismo. Ciertamente, cuando decimos que tenemos combustible, pero que necesitamos unas capacidades que hemos ido a solicitar, eso es lo que está pasando. Lo que le solicito al pueblo de Puerto Rico dentro de lo difícil que es esto es a tener paciencia y prudencia. Lo que sí debe daber el pueblo es que estamos tomando accion y se ven los resultados. Vean la narrativa a base de los datos”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia en el Centro de Convenciones en Miramar.

El mandatario agregó que “estamos teniendo progreso. Nos gustaría que fuera más rápido. Estamos utilizando las capacidades que tenemos en Puerto Rico que han funcionado y estamos solicitando las ayudas adicionales que están llegando sin precedente”.

Asimismo, hizo un llamado a que el público esté atento a los medios de comunicación para escuchar los datos y para que tengan acceso al progreso de las labores, a la vez que insistió en mantener la calma.

De paso, Rosselló Nevares invitó a no entrar en especulaciones y reiteró la lentitud en el despliegue de ayuda y asistencia responde a una falta de recursos humanos.

“Yo invito a que dejemos las especulaciones y que tomemos esto en serio. Especular cuando no se tiene información hace daño. Reiteré al principio por qué hay algunas cosas que están funcionando más lento de lo esperado. Expliqué que hay situaciones difeiciles porque no hay recursos humanos y por la gravedad de la situación. La frustación a veces llega porque la gente no sabe a donde tiene que ir. Si podemos servir como conducto vamos a poder mitigar esa ansiedad”, afirmó el ejecutivo.

Las expresiones de Rosselló Nevares se dieron al anunciar la llegada de efectivos de y generales del gobierno federal para unirse a la reconstrucción del país. Junto al mandatario estuvieron representantes oficiales que incluyen al administrador de la Región II de FEMA John Rabin; el almirante Jeffrey Hughes, comandante expedicionario del Grupo DOS; el coordinador federal Alejandro de la Campa; el Brigadier General Rich Kim, JFLCC; Brigadier General Dustin Shultz, 1 MSC (Fuerte Buchanan); el CAPT Eric King y el jefe de la Guardia Costera de Puerto de Puerto Rico.

“Quiero reiterar que el gobierno federal, el presidente (Donald Trump) y el liderato que está aquí han acogido todas nuestras peticiones de manera rápida”, afirmó el gobernador.

El miércoles había 1,460 efectivos de la Guardia Naciona activados. El jueves llegarán más efectivos de Nueva York y Nueva Jersey. Además, se solicitarán efectivos de otros estados.

De otra parte, Rosselló Nevares confirmó que hizo un pedido al asesor del Homeland Security en la Casa Blanca para la excención de las leyes de cabotaje, a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump accedió.

Explicó que “será una excención temporera. Sospecho que será una excención de una semana como fue en le caso de Irma. Eso ya se da y lo estaremos utilizando al mejor poder para traer los recursos a Puerto Rico”. Sin embargo, dijo desconocer detalles sobre los productos exentos.

Mientras tanto, el ejecutivo informó que firmó una orden ejecutiva que estabelce que las entidades privadas no tendrán que cumplir con los requisitos formales para establecer contratos con el gobierno para diversas labores de construcción. Además, se flexibilzia el proceso de arrendamiento de instalaciones públicas y buscar espacio a personas desplazadas el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) identificará algunas gasolineras para trabajadores exentos del toque de queda.

Esta orden también exime del arbitrio de entrada a los camiones que laboren en la distribución de combustible. También se exime del arbitrio de entrada a los camiones que lleguen a la isla durante el periodo de la emergencia y que permanezcan en la isla por seis meses. Por otro lado, también aclara que los empleados de empresas privadas también están excluidos del toque de queda mientras estén en gestiones para echar gasolina.