Sindicato estadounidense dará apoyo a sus locales de Puerto Rico para recibir ayuda por María

SAN JUAN –El presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico José Rodríguez Báez, informó el jueves que solicitó ayuda al presidente de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFl-CIO), Richard Trumka, para traer suministros a Puerto Rico.

“En la conversación le explicamos a Trumka que no ha llegado ayuda suficiente ni con la celeridad que se requiere y que ya estamos en una crisis humanitaria. Él nos aseguró que se comunicará con el presidente Trump y los líderes congresionales para exigirle la ayuda que necesita nuestro pueblo”, explicó Rodríguez Báez en declaraciones escritas.

Según Rodríguez Báez, Trumka reclamará que el Congreso apruebe una asignación similar a la del huracán Harvey exclusiva para Puerto Rico. Dijo que exigirá a FEMA, al Ejército y a la Marina que desplieguen sus medios de transporte más grandes para que pueda llegar el equipo necesario y velará para que “la ayuda no llegue a las manos avariciosas de Wall Street”.

Trumka indicó que establecieron un fondo de emergencia para Puerto Rico.

Rodríguez Báez mencionó que como parte de la ayuda de la AFL-CIO el lunes llegará un avión de a compañía United Airlines, comisionado por las uniones de pilotos y asistentes de vuelo, con 300 especialistas en áreas de la salud, energía y construcción para ayudar en lo que sea necesario. En ese vuelo traerán suministros de una lista de provisiones de primera necesidad que se le solicitó y dinero.

Además, se gestiona la llegada de varios barcos con más suministros y se va a abrir una cuenta bancaria para trabajadores y trabajadoras afectados.

Los líderes sindicales sostuvieron una reunión el martes en el Centro de Convenciones con la jefa de personal del Departamento de Estado, Meliavel Santiago, para poner toda la ayuda a su disposición y gestionar la entrada del barco de la AFL-CIO. Igualmente, hicieron lo propio con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.

El grupo de sindicatos locales que se unió en estos esfuerzos que agrupan a alrededor de 75 mil integrantes de la FTPR, la Asociación de Maestros, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Solicitaron a trabajadores afectados de sus respectivas uniones a presentar sus solicitudes de ayuda a los delegados y en el centro de operaciones establecido en la biblioteca Estudia Conmigo, en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey.