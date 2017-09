Semana de los veteranos puertorriqueños reconoce la aportación de estos héroes

EL CAPITOLIO – El senador José Luis Dalmau Santiago, presidente de la Comisión del Veterano del Senado, junto a la Cámara de Representantes y el Departamento de Estado, anunciaron el viernes, el inicio de la Semana del Veterano Puertorriqueño desde este próximo domingo, hasta el sábado, 23 de septiembre.

“Durante esta semana se realizarán varias actividades para recordar y honrar a los veteranos puertorriqueños que combatieron y expusieron sus vidas para preservar nuestra libertad y nuestra democracia. Vamos a conmemorar su gesta patriótica y continuaremos nuestros esfuerzos para hacerle justicia a estos héroes y heroínas de nuestra patria”, expresó el senador Dalmau en declaraciones escritas.

Por su parte, el secretario de Estado Luis Rivera Marín expresó a nombre del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, “me honra unirme a este reconocimiento, que resalta la gesta de miles de soldados puertorriqueños que han combatido y expuesto sus vidas para preservar la libertad y la democracia en el mundo entero. Su sacrificio han trascendido, destacándose desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, Irak, Afganistán y otros conflictos bélicos. Es imposible no tener en nuestro corazón al Regimiento 65 de Infantería, que tantas veces fueron al frente de batalla. Tal como les dijo su Comandante, el Coronel William W. Harris, en 1951: “Muchos los subestimaron cuando recién llegaron a Corea. Puedo asegurarles ahora, que no hay nadie que no esté de acuerdo que han demostrado ser excelentes soldados en combate. Son endemoniadamente buenos y estoy muy orgulloso de ustedes”. El Pueblo de Puerto Rico también está muy orgulloso del Regimiento 65 de Infantería. Gracias por su heroísmo, Puerto Rico y el mundo entero les debe mucho, nuestra democracia y nuestros preceptos de libertad”.

Se estima que en Puerto Rico hay aproximadamente unos 150,000 veteranos que aportan significativamente al quehacer socioeconómico y cultural de Puerto Rico. La mayoría de ellos se ha integrado a la fuerza laboral en distintas facetas y aportan significativamente al sistema económico y comercial de Puerto Rico, a través de sus compensaciones, pensiones, y los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas.

Según cifras oficiales, en la Primera Guerra Mundial participaron 18,000 puertorriqueños. Otros 65,034 sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, mientras unos 61,000 estuvieron en la Guerra de Corea. Otros 48,000 sirvieron en Vietnam, 4,300 en la Guerra del Golfo Pérsico y 700 en el Conflicto de Somalia.

“Con la realización de eventos como éstos, se le otorga a nuestros militares y veteranos el sitial que se merecen, reconociendo su sacrificio, sangre y entrega. Desde la Primera Guerra Mundial, en todas las guerras y conflictos en los cuales ha estado involucrado el gobierno de Estados Unidos, los puertorriqueños han sido pieza importante en los operativos militares. Tanto así, que las bajas de soldados puertorriqueños siempre han sido proporcionalmente de mayor cuantía. Es por esto, que esta semana será dedicada a estos héroes”, concluyó Dalmau.