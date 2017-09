Ricky Martin busca a su hermano desaparecido después del huracán María

El cantante puertorriqueño no dejó claro cuál de sus cinco hermanos se encuentra desaparecido. En el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram manifiesta su preocupación y aprovecha para dar las gracias por las donaciones que se han hecho hasta el momento.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, manifestó el cantautor.