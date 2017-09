‘Johnny’ Méndez: Irma demostró a la Junta que no se puede reducir la jornada de trabajo

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, agradeció el viernes la labor realizada por los servidores públicos que han trabajaron para afrontar el huracán Irma y sostuvo que la emergencia durante el paso del fenómeno demostró a la Junta de Control Fiscal (JCF) que una reducción de jornada laboral en el País no es viable.

“La Junta de Control Fiscal tiene que entender que no es viable ninguna reducción de jornada laboral en el gobierno y esta emergencia claramente lo demuestra. El paso de Irma ha dejado millonarios daños en la infraestructura, agricultura, y otros sectores de la economía. Gracias a Dios no recibimos el impacto de los vientos más fuertes de este fenómeno atmosférico, pero nos afectó y, bastante. Puerto Rico necesita su plantilla de servidores públicos completa ahora más que nunca. No solo son los policías, bomberos y rescatistas, en este tipo de emergencia se activan todos los recursos, como empleados de los departamentos de la Vivienda, Hacienda, Familia, Recursos Naturales y Ambientales, Salud y Educación, por mencionar algunos. Todos trabajando su jornada regular y mucho más”, recalcó.

El Presidente de la Cámara recalcó de paso que la ya frágil economía local ahora estará sumergida en una crisis mayor ante el golpe recibido durante las pasadas 36 horas y que de continuar con la insistencia de imponer el recorte de dos días de trabajo a alrededor de 130 mil servidores públicos, la Junta estaría condenando a Puerto Rico a la pobreza permanente.

Las expresiones del Méndez Núñez surgen mientras realizaba una serie de visitas a diversos Centros de Operaciones de Emergencias en los municipios de Rio Grande, Luquillo, Fajardo y Ceiba para agradecer, personalmente, al personal que por mas de tres días han estado disponible para socorrer a la ciudadanía ante el paso de Irma.

“Muchos de estos trabajadores han estado acuartelados en Centros de Operaciones de Emergencia (COE) a través de todo Puerto Rico desde el martes, para velar que la ciudadanía estuviese resguardada ante el impacto de este huracán categoría 5. Después del evento, los empleados gubernamentales han estado en las calles, visitando personas, asistiendo en la limpieza de carreteras, remoción de árboles y brindando primeros auxilios a nuestra gente. Precisamente esto es lo que la Junta tiene que entender”, señaló en declaraciones escritas.

“Los policías y el personal de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), quienes han estado todo el tiempo sirviendo al pueblo. Ellos son parte de los héroes de esta situación”, sostuvo.