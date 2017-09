‘Incidente terrorista’ en el metro de Londres deja al menos 22 heridos

(CNN) – La Policía Metropolitana de Londres está investigando como incidente terrorista la explosión de un dispositivo improvisado en el metro de la capital británica durante la hora punta que dejó al menos 22 heridos.

Ninguno de los heridos se encuentra en condiciones graves, de acuerdo con el Servicio de Ambulancias de Londres.

El estallido ocurrió hacia las 8:20 a.m. hora local (3:20 a.m. ET) del viernes en una línea muy concurrida que llega al centro de Londres.

El subcomisionado Neil Basu, coordinador nacional principal para políticas de contraterrorismo, declaró el incidente como terrorista, dijo la policía en un comunicado.

Downing Street tuiteó un mensaje de la Primera Ministra Theresa May: “Mis pensamientos están con los heridos en Parsons Green y los servicios de emergencia que están respondiendo valientemente a este incidente terrorista”.

May encabezará una reunión de emergencia el viernes tras el ataque, dijo su oficina.

La estación Parsons Green está cerrada, un amplio dispositivo de seguridad está en marcha y varios elementos de servicios de emergencia están en la escena.

Al menos 22 personas fueron llevadas al hospital tras el incidente en el metro de Londres, dijo el Servicio Nacional de Salud en un comunicado. Ninguna de ellas estaría en condición grave.

El subcomisionado de la policía Mark Rowley dijo que la mayoría de las heridas eran por quemaduras.

“De repente hubo este estallido”, dijo a CNN Gustavo Vieira, testigo del incidente. “Todos gritando… estábamos saliendo del tren (cuando ocurrió la explosión)… Lo escuchamos y todos empezamos a correr… Y no miré atrás”.

Dijo que todos habían sido llevados a un restaurante cercano, donde algunos fueron atendidos por elementos de los servicios de emergencia.

Sylvain Pennec, desarrollador de software, le dijo a la agencia de noticias británica Press Association que escuchó un “estallido y que cuando volteé había llamas en todos lados”.

“La gente comenzó a correr pero tuvimos suerte por detenernos en Parsons Green cuando las puertas empezaron a abrirse”.

La policía dijo que estaban “al tanto de reportes en redes sociales” sobre Parsons Green, y añadió: “Daremos a conocer los hechos cuando podamos – nuestra información debe ser exacta”.

Sylvain Pennec, desarrollador de software, le dijo a la agencia de noticias británica Press Association que escuchó un “estallido y que cuando volteé había llamas en todos lados”.

“La gente comenzó a correr pero tuvimos suerte por detenernos en Parsons Green cuando las puertas empezaron a abrirse”.

La policía dijo que estaban “al tanto de reportes en redes sociales” sobre Parsons Green, y añadió: “Daremos a conocer los hechos cuando podamos – nuestra información debe ser exacta”.