Hay tapón en los puertos, pero no de vagones de ayuda para emergencia, dice director de Puertos

SAN JUAN – El director de la Autoridad de los Puertos, Omar Marrero rechazó el jueves que los 3 mil contenedores que continúan en los puertos de San Juan no corresponden a la ayuda que la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) trajo a la Isla.

“Ciertamente hay unos tres mil vagones aguantados en el puerto, en espera de que los clientes privados los vengan a recoger. ¿Por qué tenemos a taponamiento en el puerto de San Juan? Por tres razones principales: muchos consignatarios no tienen infraestructura o facilidad para recibir esa mercancía, el asunto del combustible y tercero, la accesibilidad de algunas vías principales que en el pasar de los días es que se han limpiado”, dijo Marrero en conferencia de prensa.

El funcionario solicitó a las empresas que puedan recibir mercancía a que hagan los arreglos para moverla del puerto. Si no, que se comuniquen con las compañías navieras, de manera que puedan almacenarla en el puerto o si no la desean, para reenviarla a su destino de origen.

Se mencionó que la mercancía que requiere refrigeración, ha sido debidamente protegida para evitar que se dañe.

De otra parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario informó que se estableció una especie de oficina para los transportistas en el estacionamiento del Tren Urbano en el área del Sagrado Corazón en Santurce. Desde allí, cualquier empresa puede solicitar servicios de transporte de mercancía.

Rosario anunció que el gobernador firmó varias Órdenes Ejecutivas.

La Orden Ejecutiva 2017-52 que faculta al secretario de Seguridad Publica, Héctor Pesquera oficializar a un Oficial de Paz, aunque sea un agente federal, para que pueda hacer valer la ley en Puerto Rico y tenga la capacidad de arrestar.

La otra Orden Ejecutiva, la 2017-53 elimina los requisitos para los contratistas, de manera que no sea necesario los requisitos de formalidad para contratar con el Gobierno de Puerto Rico durante la emergencia.

“Hay unos requisitos de registrarte en la Oficina del Contralor, de exigir certificaciones a los contratistas, que vayan al Departamento de Hacienda a certificar que no tienen deuda y como los sistemas del Gobierno no están funcionando, estamos exceptuando esos requisitos mientras dure la emergencia. No obstante, 30 días después que termine la emergencia, van a tener que registrarse en el Contralor y 90 días después de la emergencia tendrán para cumplir con todos los requisitos y formalidades”, dijo Rosario.

Se eximió además a los contratistas del requisito de registrarse en del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

También, se eximió a las agencias de los requisitos de la Ley 235 para alquilar propiedad privada. Esto para poder mudar servicios del Gobierno de facilidades que sufrieron daños por el huracán María.

A los transportistas de combustible se les eximió de cualquier requisito de endoso para transportar gasolina, diesel y gas. Solamente se le va a exigir licencia de conducir de categoría 6 en adelante.

Otra exención en impuestos aplica para el uso por 6 meses de camiones o tanques de combustible, de manera que las empresas que procuren vehículos adicionales para la emergencia, estén exentos de pagar contribuciones por un periodo de 6 meses. Una vez se cumplan los 6 meses y la empresa decide quedarse con el equipo, pagara los impuestos.

Entretanto, se enmendó nuevamente la orden del Toque de Queda, para que no le aplique a empleados de empresa privada, como detallistas y mayoristas de gasolina.

También se ordenó que se establezcan estaciones de gasolinas específicas para empleados de la banca, cooperativas, hospitales, telecomunicaciones, alimentos, seguridad, restaurantes, farmacias, hielo, desperdicios sólidos, egidas, hogares de envejecientes, funerarios y pequeñas y medianas empresas que trabajen con la emergencia.

Se explicó que los empleados llegarán a las estaciones que se identificaran posteriormente y deben presentar una identificación de la empresa para la cual trabajan.