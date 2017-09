Gobierno insiste en el desalojo de areas y propiedades vulnerables, ante paso de huracán Irma

SAN JUAN -El gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo un llamado el martes a los residentes de zonas inundables y construcciones vulnerables para que desalojen las propiedades, ante el impacto a la isla del huracán Irma.

“Hay que tomar acción ya. Las acciones que estemos tomando en las próximas horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin ánimo de alarmar y sí con ánimo de preparar a todo el mundo. Queremos que nuestra gente tome esto en serio. Todos aquellos que tengan casas vulnerables, que estén en lugares de alta propensidad de inundación que empecemos a trabajar en ese plan de desalojo, que salgan de sus hogares, que vayan a los refugios y que podamos pasar este sistema sin incidentes mayores”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares mencionó además que se firmó la orden de Ley Seca a partir del miércoles a las 6 de la mañana por un periodo de 24 horas.

Asimismo, se le solicitará al presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, una pre declaración de emergencia. La solicitud permitiría tener recursos disponibles de manera inmediata.

Hasta el momento se han solicitado 150 refugios.

El meteorólogo Ernesto Morales insistió en que el fenómeno meteorológico es uno serio, al cual le faltan 6 millas para convertirse en categoría 5. La trayectoria lo ubica a 50 millas al noreste de Puerto Rico. Los vientos de huracán se extienden a 35 millas por hora.

“Un huracán así de grande, tan cerca de nuestra regio y tan peligroso como este nos preocupa. Aunque el centro del huracán no pase cerca de nosotros, vamos a tener un impacto sobre él”, aseguró Morales.

Se esperan entre 4 a 8 pulgadas de lluvia, en algunas zonas hasta 12 pulgadas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera advirtió que por razones de seguridad los rescatistas no estarán en la calle una vez la emergencia esté en su punto mayor.

“Esto no es el Cuco, se llama Irma y tiene casi 300 millas de grande. No pierdan la oportunidad, hagan los arreglos hoy. Los rescatistas están listos, pero una vez los vientos lleguen a 50 millas, por su protección no van a salir. Entiéndalo bien, después de 50 millas, no va a haber nadie que los ayude. Tienen todo el tiempo necesario para prepararse desde hoy hasta mañana, háganlo, no pierdan tiempo. Esto va a estar soplando 14 horas mínimo”, expuso Pesquera.