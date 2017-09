Evacuan el centro de Frankfurt para retirar una bomba de la II Guerra Mundial

(CNN) – El centro de Frankfurt parecía un pueblo fantasma el domingo luego de que decenas de miles de personas fueran evacuadas antes de una operación de retirada de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad alemana.

Unas 60.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares mientras las autoridades desactivaban una bomba de gran potencia que fue descubierta enterrada en el sitio de una construcción.

La bomba fue hallada el martes cerca del complejo de la Universidad Goethe de Frankfurt, dijo la policía en un comunicado.

El dispositivo es una bomba británica, específicamente un modelo mina aérea de 1.4 toneladas HC 4000, dijo el comunicado.

La policía dijo que el tamaño de la bomba hacía que las medidas de evacuación masiva fuera una precaución necesaria. Los residentes debían abandonar sus casas a las 8 a.m. hora local (2 a.m. ET) antes de la operación para desactivar la bomba, que estaba lista para comenzar al mediodía y tomaría cuatro horas.

Las autoridades evacuaron hospitales y centros de acogida el sábado, así como la reserva federal de Alemania y una cadena de televisión local.

La Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 70 años, pero su legado aún puede sentirse en ciudades a lo largo de Alemania.

En mayo, más de 50.000 personas debieron abandonar Hanover luego de que una bomba fuera descubierta durante trabajos de construcción en el distrito de Vahrenwald.

En la Navidad de 2016, otras 50.000 personas fueron evacuadas en Augsburgo, en el sur de Alemannia, luego de que una bomba de 1.8 toneladas fuera encontrada bajo un estacionamiento subterráneo.