Entre 25 a 30 municipios preliminarmente cualifican para zona de desastre, dice gobernador

SAN JUAN – Entre 25 a 30 municipios preliminarmente cualifican para una declaración de desastre como consecuencia del paso del huracán Irma por Puerto Rico, dijo el viernes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Estos son datos preliminares. Se supone que 24 horas después del impacto del fenómeno, los municipios deben hacer un informe que se recibe en el Centro de Operación de Emergencias y a base del informe que nos proveen se puede hacer un cálculo para ver si cualifican como zona de desastre. Algunos municipios nos han entregado los reportes, pero también hay otras entidades como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que están haciendo sus investigaciones en los municipios”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“O sea, que aunque algunos municipios no nos han entregado el reporte, hubo un daño tan grande en la infraestructura, donde eso solamente por lo números sería suficiente para cualificar como zona de desastre”, añadió.

La asesora del gobernador en infraestructura, María Palou explicó que los daños al momento tienen que ver con carreteras o puentes, estructuras municipales e infraestructura de agua y de luz.

Aunque no especificó los municipios, mencionó que en su mayoría ubican en la costa del norte, centro y área montañosa del sur.

Rosselló Nevares explicó que la determinación final será luego de un análisis que hará la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“El proceso es que los municipios y las agencias de Gobierno tienen que someter el estimado de daños que ellos tienen. Desde el día de hoy, junto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias haremos las inspecciones a las viviendas y a los municipios, para corroborar yendo a las instalaciones que sufrieron daños para identificar esos costos”, expresó el director de FEMA en la Región del Caribe, Alejandro de la Campa.

Detalló que el 20 por ciento de los abonados de la AAA no tienen servicio. 865 mil clientes de la AEE no tienen servicio. En cuanto a carreteras, al momento, quedan 13 intransitables. Además, mencionó que, alrededor de 450 torres de telecomunicaciones no están operando.

De otra parte, el gobernador designó al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat como gerente de proyecto para los esfuerzos de respuesta y recuperación. La idea es que el proceso de solicitud de fondos y cumplimiento con el uso de los mismos se pueda canalizar de manera uniforme.