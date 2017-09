ATM informa sobre restablecimiento de servicio de lanchas y hundimiento de Culebra II en St. Thomas

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Luis Abreu, informó el sábado que el servicio de lanchas entre Fajardo, Vieques y Culebra, regresó hoy a la normalidad.

“Gracias al compromiso y excelente trabajo de nuestros empleados, se ha podido reanudar los viajes entre las Islas Municipio y la Isla Grande, exitosamente. Tan pronto la Guardia Costanera (USCG) nos dio el visto bueno, pudimos hacer todos los trámites para que nuestras lanchas estuvieran listas a tiempo, para beneficio de todos los usuarios que viajan entre Fajardo, Vieques y Culebra,” indicó Abreu mediante declaraciones escritas.

El funcionario informó que, para el sábado y el domingo, los horarios de servicio serán los siguientes:

Vieques a Fajardo: 6:30 a.m., 11:00 a.m., 3:00 p.m., 6:30 p.m.

Fajardo a Vieques: 4:00 a.m., 9:00 a.m., 1:00 p.m., 4:45 p.m.

Culebra a Fajardo: 6:00 a.m., 9:00 a.m., 3:00 p.m.

Fajardo a Culebra: 8:45 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m.

Culebra II sufre daños en St. Thomas

Por otro lado, Luis Abreu, dio a conocer que una de las dos lanchas que se encuentran en St. Thomas para reparación desde hace alrededor de 6 años, sufrió serios daños y se hundió, tras ser arrastrada del puerto seguro por la fuerte marejada ciclónica generada por el huracán Irma.

“Aunque todavía falta por conocerse algunos detalles, pues los sistemas de comunicación en St. también sufrieron daños durante el paso de Irma, hemos sido informado de que esta lancha, Culebra II, fue arrastrada fuera del canal, embistió un rompeolas, abrió agua y se asentó en el fondo a unos 15 a 17 pies de profundidad”, detalló Abreu.

“Cabe destacar que Culebra II estaba en lo que se conoce como puerto seguro, junto a otras naves, incluyendo a Caribeña, también propiedad de ATM, que se encuentran en reparación en Sub Base Dry Dock, desde hace varios años. Según se nos informó, tras el incremento en los niveles del mar, de entre 8 y 10 pies, hubo rompimiento de cabos, cornamusas y puntos de anclajes, pero solo Culebra II se salió de la poza de la marina, con las consecuencias que ya todos conocemos,” añadió el funcionario, mientras explicó que este tipo de nave, por su gran tamaño, resulta imposible de mover a otro lugar mientras está en reparaciones.

Abreu aseguró que todos los seguros estaban al día, y ya se comenzaron los trámites para hacer las reclamaciones pertinentes. Además, se están haciendo los arreglos para poder viajar a Saint Thomas, y así inspeccionar tanto los daños a Culebra II, como aquellos que haya podido sufrir Caribeña, si algunos.

Además de Culebra II y Caribeña, la ATM tiene en reparaciones, desde hace alrededor de un año, una lancha de nombre Cayo Largo. Esta se encuentra en el estado de Louisiana, y se espera que se pueda reincorporar a la flota operacional de la agencia próximamente.