Así relatan testigos el atentado en Londres

La explosión hoy de un artefacto de fabricación casera en un tren del metro de Londres, que causó heridas a 22 personas, es investigada como acto “terrorista”, aunque las autoridades no han elevado el nivel de amenaza, que se mantiene en “grave”.

Veintidos personas resultaron heridas levemente tras un atentado a las 8:21 hora local en el metro de Londres en la estación de Parsons Green que está en el suroeste de Londres. El vagón estaba repleto de gente que acudía al trabajo en el centro de la ciudad.

Según Scotland Yard, se está investigando el incidente como acto terrorista, si bien no se pudo decir si ha sido responsabilidad de la extrema derecha o de radicales islámicos. El director de la organización, Mark Rowley, informó que en toda la ciudad habrá más presencia de policía, especialmente en la red de transporte.

El acto de hoy, fue el quinto incidente en Reino Unido este año. Los otros cuatro fueron: uno en marzo ante el Parlamento británico; otro en mayo en el estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, el de junio en el puente de Londres, y otro, también en junio, en una mezquita del norte de la capital, según Efe.

Testimonios que estaban allí en el momento de la explosión lo vivieron de la siguiente manera:

“Escuche un ruido y luego gritos. Me di la vuelta en el vagón y vi un gran destello de luz. Como las puertas todavía estaban abiertas, mi primera reacción fue saltar y llegar lo más lejos posible. Me tumbé en el suelo y me giré. Había muchísimas personas que intentaron salir y algunos cayeron encima de otros. Se aplastaron en la puerta. Había mucho pánico, miedo y gritos”, comentó Rory Rigney de 37 años al The Guardian.

Otro testigo que solo se encontraba a unos ocho asientos de la explosión explicó que “No se trataba de una explosión grande, sino más bien un estallido y luego hubo fuego”. Al salir corriendo del vagón, vio como “las llamas ascendieron por las paredes”, así Gillian Wixley de 36 años al The Guardian.

“Estoy a salvo. Solo tuve que correr por mi vida en la estación #ParsonsGreen. Muchos aplastados y heridos. No sé qué pasó. Mencionaron fuego y explosión”, compartió Emma Stevie en un tweet.

https://twitter.com/EmmaStevie1/status/908595323777486848

Un pasajero que dijo llamarse Lucas dijo que escuchó “una explosión muy fuerte” y cuando miró hacia atrás parecía haber una bolsa quemada, pero en un principio no lo relacionó. “Vi a personas con lesiones leves, quemaduras en la cara, brazos, piernas, pero todos se ayudaban entre sí”, añadió a la agencia EFE.

“Un niño pequeño estaba allí. Me daba mucha pena. No tendrá más de once años. Tenía rasguños en la cabeza y estaba buscando a su hermano pequeño. Había una mujer en el suelo que no podía respirar. La gente no paraba de gritar y lorrar”, comentó Olaniyi Skokunbi de 24 años al The Guardian.

Con información de EFE