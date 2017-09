Anuncios importantes

DE autoriza a municipios utilizar escuelas como Oasis SAN JUAN – Con el fin de proveer agua a las comunidades tras el paso del huracán María por la Isla, el Departamento de Educación (DE) establecerá algunas “Escuelas Oasis”, informó el jueves la secretaria de la agencia, Julia Keleher. “Como parte de nuestra labor de recuperación, el DE pone al servicio de las comunidades los recursos de la agencia, como el agua. Los alcaldes, como líderes de sus pueblos conocen mejor que nadie las necesidades de las personas y por eso son ellos los llamados a liderar este esfuerzo”, dijo Keleher en declaraciones escritas. Según la secretaria, la idea de la Escuela Oasis es facilitar de manera inmediata el acceso a agua potable para las comunidades que rodean esos planteles en todos los municipios. Por ello, el DE autorizó a los alcaldes a establecer una estructura para la utilización de una escuela por municipio como oasis. Entre las recomendaciones que hace el DE a los alcaldes de los 78 municipios se encuentran: Identificar todas las escuelas en su municipio que actualmente tengan servicio de agua

Evaluar la planta física de esa escuela con servicio para asegurar de que no haya condiciones peligrosas o que impidan el paso a las personas

Establecer en la escuela identificada como oasis, los puntos de acceso para el abastecimiento de agua

Determinar y comunicar las instrucciones al público para que entiendan el proceso para recoger el agua (Ejemplo, cuántos recipientes pueden llenar)

Asignar una guardia que vigile la escuela y los puntos de acceso Es importante que se establezca un proceso ordenado y así beneficiar la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, se puede asignar un día a las personas cuyos apellidos comiencen con letras en específico, establecer horarios, entre otros.

DACO prohíbe el límite en venta de gasolina SAN JUAN – El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, emitió una orden en la cual prohibe de manera inmediata que los comercios limiten la venta de la gasolina para vehículos de motor. “El paso del huracán María por Puerto Rico causó un gran impacto en la infraestructura de la Isla, lo que provocó a su vez un disloque en la distribución y venta de combustibles. Como consecuencia, las personas han acudido en masa a las estaciones de gasolina que están operacionales para, luego de largas horas de espera, poder abastecerse del producto. El secretario explicó que para manejar esa situación, un sinnúmero de detallistas limitó la venta de gasolina a cierta cantidad por persona. No obstante, esto ha provocado que no puedan comprar gasolina suficiente para sus vehículos y tengan que aumentar la frecuencia de sus visitas a las estaciones, lo que ha creado mayores filas de espera para adquirir el producto y congestión vehicular peligrosa. Ningún detallista de gasolina podrá limitar la cantidad de gasolina vendida para el abastecimiento de los vehículos de motor. Los detallistas de gasolina están obligados a permitir que se compre la gasolina necesaria para llenar los tanques de los vehículos. Esta prohibición no se extiende al suministro de combustible a envases para combustibles ni a cualquier otra situación de hechos que pueda surgir”, lee la orden firmada por Pierluisi Rojo. La violación a esta orden conlleva multas de hasta 10 mil dólares y estará en vigor mientras dure la emergencia.Detalle de Usuario

Secretaria del DE promueve la autoenseñanza a los niños por este tiempo que no tendrán clases

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educacion, Julia Keleher anunció el jueves una iniciativa para que los niños, con la ayuda de sus padres, aprendan durante el tiempo que no tendrán clases.

“Tras el paso del huracán María por Puerto Rico, ayudemos a nuestros niños y niñas a ganar tiempo lectivo aun fuera del salón de clases, como han hecho otros estudiantes por el mundo que han pasado por experiencias similares”, expuso Keleher.

La idea es que los estudiantes hagan un portafolio que puedan compartir con sus maestros una vez regresen a clases.

A los estudiantes con ayuda de sus padres se les invita a que:

Escriban un diario reflexivo sobre lo que vieron o hicieron en el día. Dibujen lo que vean alrededor de su comunidad. Escriban un poema en el cual dejan saber cómo se sienten. Escriban lo que dice la gente, si están de acuerdo o no con lo que escucharon y por qué. Si vieron a alguna persona utilizando matemática, que dibujen o escriban la ecuación que utilizó la personas (Ejemplo, cuantos arboles se cayeron o cuantos galones de gasolina compraron). Escriban si vieron a alguna persona ayudando a otra persona y describan que hizo y por qué. ¿Cuál sería la pregunta más importante que quisieras hacerle a tu maestro o maestra sobre el huracán?

Además, se le pide a los niños y niñas que hagan una lista de las palabras que han aprendido en la semana; que hagan un resumen de alguna historia que escucharon, expliquen el problema que se plantea y como se puede resolver. Finalmente, que hagan un resumen de alguna historia que hayan escuchado y en ingles y digan sus preguntas sobre lo que escucharon.

A los padres se les solicita que verifiquen las respuestas, que se aseguren que las respondan y que firmen cada ejercicio que hagan.

Aviso: Rama Judicial expande operaciones La Rama Judicial culminó la evaluación de todas las instalaciones judiciales y ampliará el plan de operaciones que implantó como resultado del huracán María.

“Desde la semana pasada hemos operado en todas las regiones judiciales mediante el sistema de jueces y juezas de turno para atender asuntos urgentes. Además, están operando desde sus Centros Judiciales: Caguas (de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.), Mayagüez, Arecibo y Aguadilla (Sala Municipal), en horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. En estas regiones judiciales también se amplió la atención de casos a asuntos urgentes de naturaleza civil, penal y de familia”. Así lo anunció el Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa.

La expectativa de la Rama Judicial es ampliar la operación en todas las regiones judiciales, para asuntos urgentes, a partir del próximo lunes, 2 de octubre de 2017.

Con respecto a las vistas que estaban pautadas previo al huracán, el Director de la OAT indicó que permanecen suspendidas hasta nuevo aviso. Se mantiene vigente la Resolución que emitió el Tribunal Supremo que dejó sin efecto los términos, hasta que otra cosa se disponga.

Se requiere al personal de la Rama Judicial que aún no se ha reportado a sus áreas de trabajo, y no ha recibido instrucciones de sus respectivos supervisores, que se presenten el lunes 2 de octubre de 2017, siempre que su seguridad no se vea comprometida.

COI ayudará al COPUR por daños María SAN JUAN – La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, recibió el jueves comunicación digital por parte del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, donde se comprometió a ayudar al organismo olímpico nacional ante los daños sufridos a causa del paso del huracán María por la isla. “Recibimos hoy (jueves) comunicación vía correo electrónico del presidente del COI, Thomas Bach, donde muestra su solidaridad y compromiso en apoyar a nuestro Comité Olímpico. Es una notificación que nos da alivio y mejora nuestro semblante ante el proceso que estamos viviendo en el olimpismo puertorriqueño y en el país”, indicó Rosario Vélez, en declaraciones escritas. Rosario Vélez mencionó que el COPUR quedó 60 por ciento inoperante por daños en la infraestructura de la facilidad que se encuentra en la avenida Constitución en el Viejo San Juan. Desde el lunes se comenzaron las labores de inspección para reportar los daños, y de limpieza para atender a la familia olímpica (atletas, entrenadores, federativos) en horario especial de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía hasta el viernes. De otra parte Rosario Vélez anunció la apertura parcial del Gimnasio Olímpico en la Casa Olímpica desde este lunes, solamente para los atletas de alto rendimiento que entrenan de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El horario de las instalaciones será de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Solo 96 torres de telecomunicaciones funcionan, dice presidenta JRT

SAN JUAN – La presidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, Sandra Torres dio detalles actualizados el jueves de los trabajos de restauración del sistema de telecomunicaciones.

“De las 1,600 torres de comunicaciones, hay 96 en servicio. Se reparó la avería de Evertec de AT&T. Claro restableció servicio en Ponce y en Mayagüez”, dijo Torres en declaraciones escritas.

De otra parte, Torres mencionó que se estableció un centro de manejo de emergencia dedicado exclusivamente al restablecimiento de las telecomunicaciones con expertos de diversas compañías.

Del mismo modo, se logró un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) , con el cual se incluirá a las estructuras de las telecomunicaciones en las tareas diarias de las brigadas de la AEE.

DACO dice cobrar $5 por galón de diesel es ilegal

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, advirtió a las compañías que entregan diésel y gas propano a hoteles, establecimientos y residencias particulares o complejos residenciales que sus márgenes de ganancia también están congelados durante la emergencia.

“La orden de congelación de márgenes de ganancia está vigente y les aplica. Ha habido una interpretación de algunos de que la orden aplica a las estaciones de gasolina únicamente y eso es incorrecto. En consecuencia, hemos recibido numerosas quejas de distribuidores o acarreadores que han aumentado desproporcionalmente sus entregas a estos lugares. La orden, emitida a base de la Ley de Suministros, es clara”, expresó el secretario en declaraciones escritas.

De acuerdo a Pierluisi Rojo, la orden no solamente incluye toda la cadena de distribución que culmina en la estación de gasolina sino que, además, incluye la venta de diésel particular a domicilios y comercios.

“Es decir, desde el 25 de agosto ningún distribuidor, vendedor, mayorista de combustible debe haber aumentado sus márgenes de ganancia. Vamos a fiscalizar e imponer la multa máxima al que incumpla”, indicó.

De acuerdo a los mercados de referencia, cobrar más de tres dólares por el galón de gas licuado o cinco dólares por el galón de diésel es totalmente irrazonable y con toda probabilidad viola la orden de congelación de márgenes de ganancia.

No obstante, Pierluisi recordó que si sus costos han aumentado, la ley les obliga a someter a DACO una solicitud de aumento de precio. Esa solicitud será debidamente considerada, luego de someter la correspondiente evidencia.

“Estamos dispuestos a autorizar aumentos razonables en margen de ganancia si se solicita, pero lo que no podemos aceptar es que se aprovechen de esta emergencia en detrimento del pueblo”, indicó el secretario.

Son muchos más los muertos de María

Por: Omaya Sosa Pascual

Centro de Periodismo Investigativo

Leovigildo Cotté murió en medio de la desesperación por no conseguir el oxígeno que le sostenía la vida en el único refugio que existe en el pueblo de Lajas el cual está sin energía eléctrica desde el paso del Huracán María hace una semana. Ni sus conexiones con el gobierno lo salvaron.

“La planta (eléctrica) nunca llegó”, confesó compungido el actual alcalde de Lajas, Marcos Turín Irizarry, quien dijo que buscó oxígeno para Cotté, padre del exalcalde de ese mismo pueblo, “hasta debajo de las piedras” y no logró encontrarlo.

Cotté es una de las víctimas no contabilizadas del huracán categoría 5 que devastó a todo Puerto Rico la semana pasada con sus vientos sostenidos con ráfagas de hasta 200 millas por hora. El miércoles, el Gobierno de Puerto Rico aún sostenía que la cifra oficial de muertos por causa de la catástrofe era 16 personas, pero el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tiene confirmación de que son decenas y podrían ser cientos en el conteo final.

Las fatalidades relacionadas a circunstancias creadas por el huracán se siguen acumulando por día sin ser contabilizadas en pacientes que no reciben diálisis, oxígeno y otros servicios esenciales.

Se expone a personas como Pedro Fontánez, de 79 años, un encamado que está en el Hospital Pavía en Santurce a quien la institución está tratando de dar de alta desde el sábado sin que tenga electricidad en su hogar para sostener el oxígeno y la alimentación por tubo gástrico que necesita para seguir viviendo. Su hija Nilka Fontánez se presentó desesperada en el Centro de Operaciones de Emergencias del gobierno pidiendo ayuda, pero le dijeron que ya no están aceptando pacientes en el lugar.

“No hay información”, clamó frustrada.

Los muertos están en las morgues de los hospitales que están llenas a capacidad y en los lugares remotos a donde el Gobierno no ha llegado, y en muchos casos los familiares desconocen de los decesos. El Registro Demográfico certifica las muertes para que los cadáveres puedan ser removidos por las funerarias, muchas de las cuales tampoco están operando por la falta de recursos y combustible. Apenas comenzó a certificar a algunos de esos muertos el lunes, según reconoció en entrevista el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública, dijo al CPI que no se proveerán los nombres de los muertos por el huracán porque debido a la falta de comunicación hay personas que aún desconocen el paradero de sus familiares. Desde el huracán, muchas personas están acudiendo a diario a las estaciones de radio para que los locutores digan al aire los nombres de los familiares con los que aún no se han podido comunicar en un intento desesperado por conseguirlos.

A una semana del paso de María, el Gobierno de Puerto Rico intenta con gran dificultad suplir servicios básicos de combustible, carreteras y comunicaciones e informa a diario al mundo del progreso de estas gestiones a través de sus conferencias de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) (COE), que estableció en San Juan. Allí no se discute el hecho de que los muertos por causa del desastre son muchos más de los 16 o 19 que han ofrecido como cifras oficiales.

Fuentes del CPI en media docena de hospitales informaron que estos cadáveres están acumulados en las morgues de los 69 hospitales de Puerto Rico, el 70% de los cuales está inoperante. La mayoría de las morgues de los hospitales de los cuales se obtuvo información, que incluyen centros hospitalarios Doctor´s Center en Bayamón y Santurce, el Hospital Pavía de Santurce, el Manatí Medical Center, Dr. Pila en Ponce, el Centro Médico de Río Piedras, el Centro Médico de Mayagüez y los hospitales HIMA de Caguas y Bayamón, están llenas a capacidad. Estos hospitales están entre los 18 que están parcialmente operacionales.

Además, este medio supo que el Instituto de Ciencias Forenses también estaba lleno de cadáveres y que presuntamente 25 de éstos correspondían a víctimas del huracán. El martes el ICP informó que había aumentado su capacidad de almacenaje de cuerpos con un furgón que les fue entregado por el programa federal The Morgue.

Se desconoce qué está ocurriendo con los difuntos que están en las morgues de los 51 hospitales que han tenido que cerrar sus puertas, con los que ha sido imposible comunicarse.

El secretario Rodríguez Mercado reconoció que las morgues de los hospitales estaban llenas, incluyendo la del Centro Médico de Mayagüez. Según explicó, los cadáveres acumulados no podían ser removidos de las morgues por las funerarias hasta que las muertes pudieran ser certificadas por el personal del Registro Demográfico.

Asimismo, el galeno reconoció que las defunciones relacionadas al huracán son muchas más a las documentadas oficialmente hasta la fecha. Según dijo el lunes, en los tres hospitales que logró visitar ese día en el área oeste, en la primera comunicación que logra con esta región, pudo documentar siete muertos adicionales “a los 19” que habían informado al momento. Esa misma tarde el gobernador Ricardo Rosselló dijo que la cifra oficial de muertos del huracán aún se mantenía en 16.

A la fecha, Rodríguez no sabía cuál era el estado de situación en los hospitales de Ponce porque la región seguía completamente incomunicada, pero planificaba llegar a dicha ciudad el martes para auscultar el asunto. El miércoles el CPI supo por la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, que están operando en dicho pueblo los hospitales San Cristóbal, que el Hospital San Lucas está operando.

“Se están encontrando muertos, gente que han enterrado. Relacionado al huracán (tenemos) 19 muertos, que lo reportó el gobernador, pero también (las personas) han hecho fosas comunes. Se nos informó que gente pues ha enterrado a sus familiares porque están en sitios que todavía no se ha llegado”, dijo al CPI visiblemente afectado el Secretario.

El panorama no es alentador. Los hospitales que cerraron sus puertas durante la semana que ha durado la emergencia tienen sobre 4,000 camas, y al preguntársele al Secretario sobre qué ocurrió con estos pacientes, a dónde fueron transferidos, respondió con un sincero “no sé”.

Fuentes del CPI indicaron que solo en dos de los hospitales de los que están operacionales pudieron documentar una decena de muertos entre los pacientes que les fueron trasladados de hospitales que cerraron. Asimismo, apuntaron al problema de que los pacientes están llegando en condiciones críticas, con ventilador, por ejemplo, y con récords pobremente documentados acerca de lo que había ocurrido en la institución donde estaban recluidos. Por esta razón y por la limitación de recursos y combustible para las plantas eléctricas, aún la mayoría de los hospitales que están “operacionales”, no están admitiendo transferencias o nuevos pacientes, dijeron. El Centro Médico de Río Piedras, hospital ancla del gobierno para este desastre y único hospital terciario en Puerto Rico, ha estado operando a media capacidad.

Rodríguez Mercado dijo el miércoles que ese mismo día tendría una reunión con autoridades especializadas del Departamento de Salud Federal para discutir los protocolos que se utilizaron para el manejo de cadáveres para evitar el problema de salud pública en ciernes. Indicó que el protocolo actual para la disposición de cuerpos y material vegetativo en situaciones de emergencia lo maneja la Junta de Calidad Ambiental, pero poco después la presidenta de esa Junta, Tania Vázquez, aclaró en entrevista que su agencia solo maneja el protocolo en cuanto a la disposición de animales, no de seres humanos, pero indicó que enterrar a un difunto sin que la muerte sea certificada es un delito. Al cierre de esta edición la secretaria de Prensa del gobernador Ricardo Rosselló no había contestado una petición para que aclarase quién es el responsable del protocolo para estos enterramientos de emergencia.

Entre tanto, los muertos se siguen acumulando por el caos en el sistema de salud por la falta de diesel y la ausencia de un plan de comunicación entre los componentes del sistema, se unen a los que están en las áreas que aún no tienen comunicación, y a los que se encuentran en los lugares remotos.

“Estamos en pie de lucha. Me encantaría que el gobierno entienda que tiene que abrir los centros de diálisis. Si no se les da el servicio, los pacientes se comprometen de salud bien rápido y mueren. Y sí, han muerto”, confesó al CPI Armando Rodríguez, Vicepresidente del Grupo HIMA al confirmar que las morgues de sus dos hospitales en Bayamón y Caguas está por encima de su capacidad.

Mientras, miles de médicos y enfermeras están literamente en sus casas sin taller, sostuvo el Dr. Joaquín Vargas, Presidente de la Asociación de Grupos de Médicos Primarios de Puerto Rico quien se encontraba en el COE haciendo gestiones para ver si el gobierno les habilita algún centro de operaciones donde por lo menos puedan atender llamadas de los ciudadanos. Asimismo, el CPI supo que buena parte de los médicos especialistas no están pudiendo trabajar porque los hospitales no tienen suplidos y la capacidad para hacer sus procedimientos, ni los galenos recursos básicos como combustible, ni electricidad para operar sus consultorios.

Primera dama anuncia centros de comida en 6 municipios