800.000 ‘dreamers’, en el limbo por firma de Donald Trump

Tomás Péndola, profesor de Química en uno de los mejores liceos de Florida, llegó a Miami a los 10 años y ahora se siente más estadounidense que argentino. Pero, su modo de vida y sus proyectos están a punto de desaparecer con apenas una firma de Donald Trump.

Todo indica que el presidente desmantelará a partir de este martes un programa llamado Daca, el cual protege de la deportación a 800.000 jóvenes que llegaron al país ilegalmente cuando eran menores de edad.

Son personas que no optaron por “saltar la valla” o rebasar la estadía de su visa, como fue el caso de Tomás. Su familia emigró en 2001, huyendo de la crisis financiera que ese año puso a media Argentina bajo el nivel de pobreza. Ahora, 16 años después, Tomás educa a 150 jóvenes en la Mast Academy, pero vive en un limbo migratorio.

“Uno se siente atrapado. Eres libre, pero tienes tantas limitaciones que básicamente te sientes atrapado”, dice este maestro de 26 años. Pone el ejemplo de La terminal, una cinta con Tom Hanks de 2004 en la que el personaje queda atrapado en un aeropuerto.

“Así es como nos sentimos los que fuimos traídos aquí cuando éramos pequeños. No pertenecemos a nuestro país básicamente porque no lo recordamos”, cuenta Tomás. “Y al mismo tiempo crecimos en un país al cual te dicen que no perteneces”.

En junio de 2012, el entonces presidente Barack Obama aprobó este programa para proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron antes de cumplir 16 años, apodados dreamers (soñadores).