Wilnelia Merced agradece apoyo tras fallecimiento de su esposo

SAN JUAN – La primera Miss Mundo de Puerto Rico, Wilnelia Merced, agradeció el sábado las muestras de apoyo tras el fallecimiento de su esposo, el veterano presentador de la televisión británica, Sir Bruce Forsyth.

“Esa dedicación que por años le dedicó a lo que le apasionaba se gratifica en las muestras de cariño que todo Inglaterra le ha hecho a Bruce. Tenemos nuestra casa llena de flores, la televisión no ha parado dedicándole programas especiales y las llamadas y expresiones solidarias no han parado. Como todo lo que hacía, su partida parecía organizada y estructurada como su vida. Hace dos semanas me pidió quedarse en casa, ser atendido aquí y así lo complacimos, partió tranquilo y en paz sus hijas, nuestro hijo JJ y mi madre, que también estuvo a mi lado apoyándome. “Su partida ha dejado un vacío muy grande en mi vida y nadie le recordara más que yo”, manifestó Merced mediante declaraciones escritas.

“A Bruce le encantaba Puerto Rico, y es por ello que tan pronto tengamos todos los detalles de lo que haremos acá en Londres, realizaremos algo en Puerto Rico, donde pasó tanto invierno. De igual forma, quiero agradecer a mi lindo Puerto Rico por todas las muestras de cariño y solidaridad en este momento”, agregó.

Durante los 34 años de matrimonio la pareja celebró cada aniversario de bodas, la mayoría en Puerto Rico.

Según el portavoz de Merced, Carlos Bermúdez, tanto la primera ministra británica, Theresa May, como el cantante Elton John, y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, enviaron mensajes de condolencias a la familia. Además, el teatro The London Palladium, y el edificio de la BBC, se iluminaron con la foto de Forsyth.

Afectado por una bronconeumonía, el famoso artista e investido en 2011 por la Reina Isabel II como Caballero del Imperio Británico, falleció al lado de su familia.

La prensa en Londres destacó que Forsyth fue uno de los más grandes presentadores y polifacético en la industria de las artes.