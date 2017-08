Vamos a hacer desobediencia civil contra la JCF de verdad, no eñangota’os, dice alcaldesa de San Juan al gobernador

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto invitó el jueves al gobernador Ricardo Rosselló a hacer desobediencia civil contra la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Vamos a darle las herramientas al gobernador, para enfrentarse a la Junta de Control Fiscal. No es enviándole una carta a Donald Trump, que está muy preocupado por Correa del Norte y por los inmigrantes mexicanos. Es en la calle, como sacamos a la Marina de Vieques pacíficamente. Es en las cortes, es en la Legislatura. Y sí, es llegar a la desobediencia civil”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

“Yo estoy segura que si el gobernador llama a desobedecer pacíficamente a la Junta, no lo vamos a dejar solo”, añadió.

No obstante, Cruz Soto mencionó que fue el Plan Fiscal del gobernador y las acciones de la Asamblea Legislativa las que provocaron la determinación de la JCF.

“Gobernador, lo vamos a ayudar. Pero no vamos a olvidar. Usted lleva 8 meses dándole una pela a este país. Porque una vez nos lleve a la sala de emergencias, no se nos van a olvidar las otras pelas. Si el gobernador me necesita a su lado para dar la pelea, no para echarse para atrás y luego arrodillarse un ratito”, sentenció.

A juicio de la alcaldesa, el primer paso para comenzar la desobediencia civil, es aprobar el proyecto radicado por los representantes, Luis Raúl Torres, Luis Vega Ramos y Manuel Natal, que pretende paralizar los fondos que el Gobierno de Puerto Rico tiene que destinar al ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“Quítenle los chavos a la Junta de Control Fiscal, los dos millones que usted le paga, quítenselos. Si vamos a dar la pelea, vamos a dar la pelea. Pero a mitad y medio eñangota’os no”, sentenció.