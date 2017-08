Trump promete apagón burocrático para levantar el muro (y la economía cae)

Redacción Internacional con información de EFE

El presidente está dispuesto a hacer lo que sea para que el Congreso apruebe el presupuesto para construir su muro fronterizo, al economía estadounidense podría ser la más afectada.

En el presupuesto que el Congreso estadounidense debe aprobar después del receso legislativo, el presidente Donald Trump pidió USD$1.600 millones para construir su tan prometido muro en la frontera de México.

“Ahora, los demócratas obstruccionistas no quieren que lo hagamos, pero créanme, si tenemos que cerrar nuestro Gobierno (lo haremos), vamos a construir el muro “, afirmó Trump en la noche del martes durante un mitin con sus seguidores en Phoenix (Arizona).

La amenaza de un “cierre de Gobierno” si no se aprueban fondos asustó hoy a Wall Street, que cerró con retrocesos claros.

El presidente estadounidense, que recientemente ya había frenado en seco una racha de récords en el parqué neoyorquino con sus duros mensajes contra Corea del Norte, detuvo hoy con sus palabras los atisbos de remontada en los mercados.

Tras subir con fuerza ayer, los principales índices de Wall Street retrocedieron este miércoles, con el Dow Jones de Industriales dejándose un 0,40 %.

Aunque los miembros del partido Demócrata han dejado claro que esa es una línea roja que no piensan cruzar y, que sus votos son necesarios para aprobar cualquier legislación presupuestaria en el Senado, la división que el presidente ha provocado al interior del partido Republicano también es un obstáculo para que su presupuesto obtenga el visto bueno de los parlamentarios.

Las informaciones de los últimos días sobre las supuestas malas relaciones entre Trump y el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, que hacen temer a Wall Street por el futuro de la reforma fiscal prometida por la Casa Blanca y que los mercados aguardan expectantes.

“Si el Presidente persigue este camino, contra los deseos de los republicanos y demócratas, así como la mayoría del pueblo estadounidense, se dirigirá hacia un cierre del Gobierno que nadie querrá y que no logrará nada”, avisó hoy el líder demócrata en la cámara alta, Chuck Schumer.

Aunque por ahora no hay pánico, esa posibilidad inquieta a los inversores, que según los analistas “está llevando a los inversores a una postura un poco de cautela”, como lo dijo Michael Hans, de la firma Clarfeld Financial Advisors a The Wall Street Journal.

Tampoco hizo demasiada gracia al mercado el mensaje lanzado por Trump sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyas renegociaciones empezaron la semana pasada.

“Debo ser honesto (…) personalmente no creo que podamos alcanzar un acuerdo, porque se han aprovechado de nosotros de mala manera. Ellos han hecho grandes negocios, los dos países pero especialmente México, no creo que podamos alcanzar un acuerdo”, dijo Trump.