Si nos demandan, vamos a ganar, anticipa Gobierno de PR ante negativa a implantar reducción de jornada laboral

FAJARDO – El representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAAF), Gerardo Portela, insistieron el viernes que no se va a cumplir con la orden de la Junta de Control Fiscal (JCF) de reducir la jornada laboral a los empleados públicos por dos días al mes a partir del primero de septiembre.

“Si nos demandan, vamos a ganar y no va a haber reducción de jornada”, dijo Sobrino a preguntas de la prensa.

El también presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), aseguró, que contrario a lo que piensa la JCF, la reducción tendrá un efecto adverso en los recaudos que el gobierno proyectó en su presupuesto.

“La reducción de jornada no está contabilizada en las partidas del presupuesto. Si nosotros la implementamos, le estaríamos dando un doble golpe, porque estaríamos implementando la reducción en el presupuesto, que le añadiría una reducción de jornada. Como me puedes pedir que reforme el Gobierno reduciendo jornada laboral y a la vez aumentando el gasto para nivelar. No tiene sentido que si a largo plazo quiero reformar el gobierno me impongas una medida temporera”, contestó Sobrino.

Cuestionado sobre porqué el Gobierno insiste en que la reducción de la jornada no es parte de su Plan Fiscal, a pesar de que cuando la JCF incluyó ese lenguaje en el mes de marzo no lo objetó, respondió que “en la medida que sea una medida contemplada bajo la sección 205 de la Ley PROMESA, son recomendaciones. En la medida en que sea una partida presupuestaria, que esté contemplada en la certificación de presupuesto, pues ahí es donde aplica”.

La entidad federal creada bajo la ley PROMESA aprobó de forma unánime el viernes la implantación- a partir del primero de septiembre -de una reducción de dos días al mes de la jornada laboral de los empleados públicos, excepto los Policías. La medida, según la JCF, estará en vigencia hasta tanto el Gobierno cumpla con los ahorros de 218 millones de dólares contemplados en el Plan Fiscal.