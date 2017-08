Santini explica intervención policíaca

SAN JUAN – El exalcalde Jorge Santini Padilla explicó el miércoles el estado de embriaguez que le imputó la Policía y aseguró que en contraste, fue detenido por arrojar basura.

“Yo iba en mi vehículo y prácticamente frente al cuartel en Hato Rey, y había un zafacón azul, tenía una servilleta y un vaso de refresco. Cuando lo tiro a la basura, las servilletas se quedaron fuera y viene una patrulla y me paran y me dicen que arrojé basura. Ahí me detienen, me piden la licencia del vehículo y mi documentación personal y se la doy”, relató el exalcalde a la emisora radial WKAQ 580.

“Me señalaron que olía a alcohol. Yo venía de tomar par de copas y fumar cigarro con un amigo y cliente y me indican que me tienen que practicar la prueba. La agente se comportó como tuvo que comportarse, no tengo ninguna queja. Me hizo la prueba y salió dentro de los límites permitidos y solo me expidieron el boleto por arrojar basura”, estipuló.

En cuanto a la basura arrojada, indicó que como el área estaba oscura al ser de noche, pues decidió no volver hacía el área a recoger las servilletas de las que dispuso.

En horas de la mañana del miércoles la Policía había indicado que Santini Padilla supuestamente había sido arrestado en estado de embriaguez aunque el informe indicó que el exalcalde no arrojó el por ciento de alcohol más allá de lo establecido en la ley, de 0.8 centésimas. Este arrojó 0.74 por ciento.