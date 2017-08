Rosselló Nevares recibe a integrantes de Fania All-Stars como antesala al concierto The Last Fania Legends in Concert

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el viernes, que recibió a los integrantes de Fania All-Stars en el Salón de los Espejos del Palacio Santa Catalina.

“Es un honor recibir a los miembros de la Fania All-Stars aquí en La Fortaleza. Agradecemos que tomaran de su tiempo para compartir con nosotros y por continuar deleitando con su talento y música a todos los puertorriqueños que disfrutamos de tan excelente repertorio”, destacó el gobernador en declaraciones escritas.

Detalló que, durante la visita estuvieron presentes: Ismael Miranda, Choco Orta, Bobby Valentín, Eddie Montalvo, Alberto Santiago, Domingo Quiñones, Oreste Domingo Vilato, Isidro Infante, Edwin Clemente, Eliut Cintrón, Reynaldo Jorge, Jerry Medina, Robert “Bobby” Cruz y Richard Maldonado, mejor conocido como “Richie Ray”.

Fania All-Stars es una agrupación de salsa y música latina originada en la ciudad de Nueva York para el 1968, que durante su historia ha experimentado con diversos géneros musicales, entre ellos el rock, jazz, mambo y soul.

El director artístico de la mayoría de las grabaciones de Fania All-Stars fue Johnny Pacheco, músico dominicano y fundador, junto con Jerry Masucci, del sello Fania Records.

La agrupación está integrada por los artistas más conocidos del sello Fania Records, a menudo acompañados por estrellas invitadas procedentes de otros sellos de música latina y de otros estilos.

También los integrantes del reconocido grupo musical ofrecieron detalles sobre el concierto The Last Fania Legends in Concert que llevarán a cabo mañana sábado 19 de agosto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

La cartelera del concierto estará compuesta por Ismael Miranda, Papo Lucca, Richie Ray y Bobby Cruz, Bobby Valentín, Adalberto Santiago, Larry Harlow, Nicky Marrero e Isidro Infante. De igual forma, Domingo Quiñones rendirá un tributo a Héctor Lavoe y Eddie Montalvo.

El montaje del concierto contará con un círculo de 65 pies de diámetro en el escenario como nunca antes visto en Puerto Rico; además de sobre 200 máquinas movibles y efectos especiales.

Fania All-Star es una agrupación legendaria, parte de la historia musical y cultural de la Isla. Entre los eventos históricos en los que participó la Fania All-Star se encuentra el concierto de inauguración del Coliseo Roberto Clemente en San Juan en el año 1973.