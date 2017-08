Residente anuncia el estreno mundial de su nuevo video “Guerra”

SAN JUAN – René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, anunció el viernes, el estreno mundial de su nuevo video “Guerra” tema incluido en su primer álbum como solista.

“Con este video del tema “Guerra” relato el ciclo de la misma. La llegada del invasor, la gente que sufre en carne propia los ataques, la gente que resiste luchando para defenderse de estos ataques, los refugiados que huyen de la guerra y nosotros los cómodos que estamos totalmente enajenados a la dura realidad de la guerra. Hoy en día dentro de un circuito que promueve solo canciones para bailar las cuales yo también tengo, es para mí vital como artista también sacar el espacio para promover este tipo de temas tan relevantes y necesarios”, expresó Residente en declaraciones escritas

El estreno del video va acompañado por el lanzamiento de un nuevo proyecto cuyo propósito es promover la paz y concientizar a cerca de las víctimas de conflictos alrededor del mundo. El nuevo video clip de “Guerra” estrenó el jueves 17 de agosto, 2017 a las 11:59 PM en el canal oficial de YouTube de Residente y marca el lanzamiento del proyecto extendido de “Guerra”, el cual incluye contenido digital, TV y experiencias.

El video musical “Guerra” fue dirigido por el propio Pérez Joglar, convirtiéndose en el tercer video musical dirigido por Residente luego de “Somos Anormales” y “Desencuentro.” Filmado en España y en el campamento de Refugiados Zahlee; un campamento informal en el borde entre Syria y el Líbano donde viven sobre 250 refugiados de Syria. El video es protagonizado por los actores Jan Cornet (The Skin I Live in), Una Ugalde (Alatriste) y Paco Leon (Kiki, Love to Love) junto a víctimas reales de guerra y refugiados del conflicto de Syria. El video fue producido por La Tara (Puerto Rico), Deseif (España) y Clandestino Productions (Líbano). La dirección de fotografía estuvo a cargo Santiago “Chago” Benet

El proyecto “Guerra” está centrado alrededor de la canción y video musical. La canción fue producida por Residente & Trooko (Jeff Peñalva) y grabada por Residente en la zona de guerra la región de Caucasus, y cuenta con la participación especial de músicos de la oposición de la guerra reciente en Georgia, Rusia y el Sur de Ossetia. El proyecto completo incluye nuevo contenido y experiencias, el cual será anunciado pronto y estará disponible en todas las plataformas durante los meses de agosto y septiembre 2017. Para recibir anuncios y tener acceso exclusivo al proyecto de “Guerra”, subscríbete al canal de YouTube de Residente y sigue sus redes sociales. Para contribuir e involucrarte con el proyecto, utiliza el hashtag #ResidentesDeLaGuerra y #ResidentsofWar.

Residente completó la gira Europea por 17 ciudades durante el mes de Julio 2017, y se encuentra de gira en USA, donde inició con SOLD OUT en NYC y Washington D.C. Próximas fechas de la gira en USA: (8/19 Los Ángeles, 8/22 Santa Ana, 8/24 San Francisco, 8/27 San Diego, 8/28 Tucson, 8/30 Dallas, 8/31 Miami) antes de continuar en Latino América hasta el 2 de diciembre con el gran cierre de gira en Puerto Rico. Boletos a la venta en: www.labuenafortunapr.com