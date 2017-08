Representante quiere investigar porque ya no se puede pagar en el Tren Urbano con tarjetas

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega anunció el miércoles que realizará una investigación sobre las razones por las cuales ya no se puede pagar con tarjeta de crédito o débito el boleto del Tren Urbano.

“Yo utilizo el Tren Urbano y me he visto imposibilitado de montarme en el tren porque no tengo efectivo. Esto trae un problema a las personas que diariamente usan el tren”, dijo el representante en conferencia de prensa.

Según el legislador, el problema comenzó hace tres semanas.

Datos provistos por el representante dan cuenta de que en el mes de abril, 61 por ciento de los pasajeros hizo la recarga del boleto del Tren Urbano con tarjeta de crédito o débito.

Esto amerita que se investigue para saber las causas de porqué se ha eliminado el pago por tarjetas”, mencionó.

Alrededor de 472, 126 personas utilizan como medio de transportación el Tren Urbano. La tarifa por viaje es de un dólar, cincuenta centavos.