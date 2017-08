Rechazan cambio de juez en caso Perelló

SAN JUAN – La jueza Superior, Laura Lis López Roche rechazó el jueves, una petición del fiscal especial independiente (FEI) Ramón Mendoza y la FEI, Leticia Pabón, para que se asigne a un nuevo juez al sostener en una moción un supuesto prejuicio por parte del juez Enrique Silva Avilés contra el Panel del FEI.

“De la jurisprudencia antes citada surge que cualquier imputación de prejuicio o parcialidad debe estar fundamentada en cuestiones personales, serias y que no estén enarcadas en trámites judiciales. En el presente caso, el PFEI no arguye que el juez Silva Avilés haya prejuzgado la controversia, sino que infiere que este se encuentra ‘parcializado’ en contra del PFEI por las incidencias ocurridas en el caso de Melvin Colón Bonet”, sostuvo López Roche en la resolución.

“Al atender la totalidad de la Resolución (del juez Silva Avilés), y los demás documentos presentados por las partes, no se desprende de estos que el juez Silva Avilés tenga alguna parcialidad personal hacia algún Fiscal Especial Independiente que tramitó el caso Pueblo v. Melvin Colón Bonet, supra, ni en contra en panel sobre el Fiscal Especial Independiente, en general. Las expresiones vertidas en la Resolución del 21 de septiembre de 2016, se realizaron en un contexto judicial y particular relacionado a la admisibilidad de un documento, no en un contexto personal”, añadió.

La controversia surgió cuando el pasado 26 de julio, en una moción de inhibición presentada, los fiscales especiales independientes solicitaron a la togada que relevara al juez Silva Avilés porque supuestamente mostró prejuicio en contra de la PFEI cuando desestimó por falta de jurisdicción los cargos que enfrentaba el suspendido fiscal Melvin Colón Bonet.

Perelló Borrás y el ex ayudante de la Cámara de Representantes Glenn Rivera enfrentan cargos por un un contrato otorgado a una compañía del ex recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández Pérez, para reemplazar el cuadro telefónico.

La vista preliminar, que será transmitida en vivo, según permitido por el Tribunal Supremo, se verá el 15 de agosto.