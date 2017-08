¿Qué puede hacer Trump por Venezuela?

CNN) – “Estados Unidos tiene muchas opciones” para tratar con Venezuela, dijo este lunes el vicepresidente Mike Pence desde Colombia.



¿Cuáles son esas opciones? ¿Por qué le importa ese país a .?

Estas preguntas están en el aire porque el presidente Donald Trump sugirió este viernes que está considerando las opciones militares para tratar con la crisis en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha aplastado lentamente la democracia y ha manejado tan mal el país que la escasez de comida ha llevado a la desnutrición masiva. Los analistas creen que le país pronto entrará en cese de pagos de préstamos y otros creen que está a un paso de ser un Estado fallido.

Pence dice que las palabras de Trump buscaban transmitir “resolución y determinación … de no dejar pasar el momento, no ser distraído mientras un vecino se desliza hacia una dictadura”. Es un giro para Trump, que como candidato insistió que Estados Unidos no podía ser más el policía del mundo.

¿Entonces por qué ahora se enfoca en Venezuela?

Petróleo, dinero y trabajos: Venezuela es el tercer mayor exportador de petróleo a . después de Canadá y Arabia Saudita y controla las reservas más grandes de petróleo del mundo. Aunque los buques de Venezuela traen menos del 10% de las importaciones de petróleo a ., al interrupción de esos envíos tendría varios efectos.

Podría significar que aumenten los precios de la gasolina para los consumidores y con toda seguridad interrumpirá el flujo en las refinerías que reciben el crudo venezolano como las de Lousiana y Texas, llevando a que se pierdan empleos en esas zonas.

Rusia e Irán

La interrupción en el mercado del crudo tendrá un impacto en las empresas y negocios de ., muchos de los cuales tienen inversiones en Venezuela, incluyendo compañías como Goldman Sachs, que ha comprado bonos venezolanos.

Malos actores: Andrea Murta, vicedirectora del Latin America Center at the Atlantic Council, dice que una “Venezuela inestable abre la puerta para los actores que no están alineados con los intereses de . incluyendo Rusia e Irán”. Murta señala que de hecho Caracas ya ha servido como conducto par los intereses anti-Estados Unidos, pero que si el país colapsa, las probabilidades de caos aumentan.

Agitación regional: “Hay un efecto desestabilizador” de una dictadura que se desarrolla en las fronteras con Colombia y Brasil, dice Cynthia Aronson, que dirige el programa de América Latina en el Wilson Center. La inestabilidad de Venezuela ya está enviando a miles de personas a las fronteras para escapar de las dificultades económicas, dejando a los vecinos con un problema.

¿Qué puede hacer .?

¿Enviar las tropas? Este viernes Trump les dijo a los reporteros que “hay muchas opciones para Venezuela, y de hecho no estoy descartando la opción militar para Venezuela”. Añadió que “Venezuela no queda muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo”.

Ningún analista con los que habló CNN ven la opción militar como algo posible. Algunos se rieron. En Colombia este lunes, el propio Pence intentó bajarle el tono a la idea sin sin contradecir al presidente.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la acción militar era “inaceptable”. De hecho, el comentario favoreció a Maduro, permitiéndole recordar los temores de una intervención militar en la región.

Sanciones: Pence dice que están “estudiando otro rango de sanciones adicionales” que ofrecen grandes ventajas a . Pero hay obstáculos potenciales.

Hasta el momento, . ha impuesto sanciones a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo hasta al presidente Maduro, pero podrían aplicarse más ampliamente.

La opción más fuerte sería prohibir las importaciones de crudo venezolano, pero eso afectaría los trabajos y los precios de la gasolina en .. Y como el petróleo es también la fuente principal de ingresos de Venezuela, y la escasez significa que el 80% de los venezolanos ahora dependen de la comida del gobierno para comer, estas sanciones podrían afectar desproporcionadamente a la gente del común.