Presidente cameral asegura aprobarán legislación para auditar a las aseguradoras de salud

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, dijo el viernes que la Legislatura está interesada en auditar a las aseguradoras de salud, sobre todo a los proveedores de los planes Advantage.

“En las reuniones que hemos sostenido con la organización que las representa (Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico) hemos sido directos y enfáticos, de que nosotros vamos a mirar por encima de las aseguradoras la salud de los pacientes. No es que se sigan enriqueciendo de manera injustificada, afectando la salud de los pacientes”, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

“Nosotros entendemos que entre un 85 a 90 por ciento de lo que reciben las aseguradoras tiene que ir dirigidos a servicios de salud. Y que el 10, el 15 o lo que justifiquen las aseguradoras, es lo que debe ir para gastos administrativos. Podrán decir que eso es una intervención en el negocio privado, pero como alguien me puede justificar que un paciente que necesita un ´stent´ recomendado por un cardiólogo y venga una persona de estas aseguradoras y diga que ese no debe ser el procedimiento. Los especialistas son los médicos. No me digan a mí que esos medicamentos o procesos son sumamente costosos, cuando todos los días yo veo que en las aseguradoras los salarios de los que las dirigen son altísimos y las ganancias son grandes y el pueblo sufriendo necesidades”, añadió.

Méndez Núñez espera que para principios del próximo año se apruebe un proyecto que pretende crear sendas juntas. Una para revisar las reclamaciones de impericia médica y la segunda, para revisar las reclamaciones que hacen los pacientes y/o proveedores de salud contra las aseguradoras.

El líder cameral mencionó que se volverá a legislar, para permitir salas de trauma privadas en varios pueblos de la Isla, que tengan el alcance de la cobertura de impericia del Estado. Esta medida fue aprobada durante la administración de Luis Fortuño y derogada por el gobernador Alejandro García Padilla.

Finalmente, Méndez Núñez habló sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos permita el concepto de pagador único, de manera que una sola compañía ofrezca la cobertura para el Plan de Salud del Gobierno.

“Eso permitiría que una persona de Fajardo que se enferma en Mayagüez pueda ir a un médico en Mayagüez y reciba el servicio bajo cobertura única”, expresó.

Méndez Núñez participó el viernes de la Convención de Cardiólogos de Puerto Rico.