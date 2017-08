Preocupados cooperativistas por supuestos cambios en COSSEC

PONCE – El presidente de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, el profesor William Ortiz, mostró el martes, su preocupación ante el supuesto cambio en la estructura de gobernanza de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

“El cambio que plantea la Junta de Control Fiscal con relación a la gobernanza, que es lo más que nos preocupa a nosotros, en todo caso es lo que anteriormente se había discutido, tanto con la gente que dirigía a COSSEC en algún momento dado cuando se comenzó a hacer el Plan Fiscal, era que el negocio financiero siempre tiene sus reestructuraciones, tiene sus fusiones, tiene sus liquidaciones y demás, que es el propio negocio de finanzas, y que las cooperativas entre sí podrían soportar el golpe que nos ha acarreado a nosotros que es lo mismo que le ha acarreado al país y la economía que son los bonos del gobierno. Nosotros eso lo hemos enfrentado muy bien hasta el momento y esperamos que podamos seguir haciéndolo a la medida que pasa”, dijo Ortiz en entrevista con WPAB 550.

“Sin embargo, cuando se habla de la gobernanza de COSSEC, pues precisamente, la gobernanza de COSSEC, donde la participación del movimiento cooperativo en dicha institución, que dicho sea de paso, el gobierno no pone ni un solo centavo, que al día de hoy no le debe a nadie, no tiene déficit de nada, COSSEC como institución -y que incluso puede enfrentar cualquier situación que tengan las cooperativas de ahorro y crédito específicamente por su seguro- la gobernanza es lo que ha hecho que se mantenga así”, añadió.

En detalle, Ortiz puso en duda la supuesta entrada del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) bajo la nueva estructura de COSSEC, por lo que opinó que este movimiento es innecesario para el movimiento cooperativista de Puerto Rico.

“Eso nos preocupa cuando ponen allí al Comisionado de Instituciones Financieras en ese comité, que no han podido con los bancos y entonces quieren administrar las cooperativas cuando las cooperativas han sido mejor administradas que la banca comercial. Entendemos que el señor gobernador debe ser prudente en hacer o enmendar leyes que vayan en contra del movimiento cooperativo”, sentenció.

“Cambiar la filosofía del modelo cooperativo que tiene Puerto Rico, sería detrimental para la gente más vulnerable del país”, advirtió.

Durante su novena reunión, la JCF impuso varias enmiendas sobre el plan fiscal de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), entre las que se encuentra un cambio de gobernanza y la modificación de la política de venta de activos.

De acuerdo a la Junta, la certificación del plan fiscal de COSSEC está sujeta al cumplimiento de los siguientes puntos: Enmendar la Ley Orgánica de COSSEC para constituir un comité que prevalecerá sobre la Junta Directiva de la corporación y sus poderes.

El nuevo comité estaría compuesto por el Presidente de la Junta de COSSEC, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comisionado de Instituciones Financieras.

Como parte de sus deberes, se encuentra servir de punta de lanza para la creación e implementación de reformas que fortalezcan el Sistema de Cooperativas, entre otras obligaciones. Enmendar tanto la Ley de Cooperativas como la Ley Orgánica de COSSEC para autorizar a una cooperativa a emitir acciones preferidas en exceso de la cantidad de sus acciones comunes; y autorizar a COSSEC la venta de activos de una cooperativa a una entidad no-cooperativa en la eventualidad de que COSSEC ordene la liquidación, consolidación o fusión de dicha cooperativa. Enmendar la Ley 220-2015 para que los poderes regulatorios de COSSEC sobre una cooperativa no estén limitados de ninguna manera por las inversiones de una cooperativa en bonos o notas emitidos por el Estado Libre Asociados o sus instrumentalidades.