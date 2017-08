Paciente de cáncer desarrolla innovadora plataforma digital

SAN JUAN – Una empresaria paciente de cáncer decidida a llevar un mensaje de prevención a mujeres trabajadoras anunció el lunes, el lanzamiento de una plataforma digital dirigida a ofrecer consejos prácticos para que este sector de la población invierta más tiempo y esfuerzos en protegerse, tanto desde el punto de vista de salud física, como de herramientas financieras y bienestar emocional.

La plataforma denominada Mujer, Invierte en Ti fue lanzada hoy en redes sociales como Facebook y You Tube además de un blog con el mismo nombre. Su portavoz es la empresaria Emma Sepúlveda, quien funge como Madrina Nacional de la campaña “Avancemos a grandes pasos” de la Sociedad Americana Contra el Cáncer en Puerto Rico y quien se ha desempeñado en el campo del mercadeo durante los pasados 25 años. Sepúlveda ha enfocado sus esfuerzos en mujeres trabajadoras entre 25 y 54 años quienes debido a sus múltiples roles no planifican aspectos como: ingresos en caso de que se vean imposibilitadas de trabajar, nutrición, salud física y emocional, entre otros. La cifra del empleo femenino en el 2016 en Puerto Rico fue de 434,000 y la mujer representa el 44 por ciento del empleo total.

“Deseo compartir mis lecciones de vida con miles de mujeres que al igual que lo hacía yo, anteponen sus trabajos y su familia a su salud y bienestar. Con ello olvidan prevenir condiciones que pueden dar un vuelco a sus vidas, como fue mi caso. Con pequeños esfuerzos y el desarrollo de nuevos hábitos podemos encaminarnos a una vida más plena. No deben esperar a contraer una enfermedad para revertir este proceso”, señaló en declaraciones escritas Sepúlveda quien indicó que esta situación se agrava ante el incremento de mujeres jefas de familia en la Isla.

Temas como “el manejo de jornadas interminables”, “el seguro que se me olvidó tener” y “cuánto presupuesto realmente necesito para sostenerme” son solo algunos de una amplia variedad de tópicos que se discutirán mediante videos cortos en Facebook y en el blog donde también se recibirán comentarios de mujeres. “Deseamos que sea un verdadero foro de intercambio de información entre mujeres, fuente de apoyo y solidaridad. Me gustaría que se vieran en mi espejo y se motivaran a realizar cambios radicales en sus vidas”, afirmó Sepúlveda.

Varias firmas comerciales como COSVI y The Mall of San Juan se unieron a esta iniciativa que se propone llevar un mensaje contundente a miles de mujeres dentro y fuera de la Isla. Según la Directora de Mercadeo de COSVI, Damaris Vera “como asegurador cooperativo de vida conocemos de primera mano los estragos que tiene esta terrible enfermedad, no sólo en la paciente, sino también en el núcleo familiar. Es por esto que reconocemos la importancia de hacer un alto y tomar tiempo para invertir en nuestra salud”.

Por otra parte Marnie Marquina, Directora de Mercadeo y Auspicios de Mall of San Juan reiteró que, “The Mall of San Juan en su compromiso con la comunidad y el bienestar de la mujer puertorriqueña, apoya y recomienda la iniciativa de concienciar a la mujer profesional de proteger su salud que nos presenta Emma Sepúlveda. Nos honra ser anfitriones de su causa de prevención de cáncer”.

La dirección para acceder el fan page es Facebook: //Mujer invierte en ti. El canal de You Tube y el blog pueden encontrarse en su buscador de internet bajo la misma frase.