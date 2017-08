Opuesto representante del PNP a reducción de jornada de trabajo impuesta por JCF

EL CAPITOLIO -El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Víctor Torres González, rechazó el lunes la orden de la Junta de Control Fiscal (JCF) de reducir las pensiones de los jubilados del gobierno en sobre 10 por ciento.

“No voy a endosar ninguna medida que venga con la idea de reducir las pensiones de nuestros trabajadores, eso no va a pasar. Como tampoco le daré mi voto a cualquier legislación que reduzca las horas de trabajo de nuestros empleados gubernamentales. Quiero dejar esto bien claro: estaré boicoteando cualquier intento a esos fines. Voy a luchar por nuestros servidores públicos y nuestros pensionados”, dijo el legislador en declaraciones escritas.

De la misma manera, el legislador adelantó que estará haciendo campaña en contra de cualquier intento de recortar la jornada de trabajo de los servidores públicos.

Las expresiones del representante del PNP surgen luego de que el pasado viernes la JCF anunciara que busca reducir en dos días al mes la jornada de trabajo de unos 130,000 trabajadores del gobierno, incluyendo de las corporaciones públicas, a partir del primero de septiembre.

El ente federal también indicó que se van a reducir este año las pensiones de sobre 200,000 jubilados.

“El trabajador gubernamental tiene un amigo en mi durante este proceso. Voy, junto a mis compañeros representantes, a desafiar la imposición antidemocrática de la Junta. No lo vamos a permitir. Defenderemos a nuestros jubilados en todos los foros. No es justo, y no hace sentido reducir las pensiones de los más vulnerables. La realidad es que eliminar el 10 por ciento de sus ingresos los harán más dependientes del gobierno. No se estaría haciendo nada. Al contrario. Por eso no entendemos la posición de la Junta”, concluyó Torres González.