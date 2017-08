No hay que convencer a los acreedores de que no se le puede pagar, dice secretario de Asuntos Públicos

LA FORTALEZA – El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, rechazó el viernes que exista un discurso legal y otro político en cuanto a la situación fiscal que enfrenta el país.

Por un lado, la Junta de Control Fiscal (JCF) defiende en el Tribunal Federal que la situación fiscal en Puerto Rico es precaria y por eso no le puede pagar a los acreedores de más 404 millones de dólares y por el otro, el Gobierno de Puerto Rico insiste en que tiene 1,799 millones en liquidez.

“Yo no tengo que convencer a los acreedores. Esos 1,799 millones de dólares son precisamente porque estamos cumpliendo con un Plan Fiscal que supone que el servicio a la deuda se va a reducir en un 80 por ciento a esos acreedores. Y los acreedores tienen que saber que la posición del Gobierno y de la Junta es que ellos tienen que verse afectados en lo que son unas reducciones y recortes que tenemos que hacer en el Gobierno de Puerto Rico”, dijo Rosario Cortés en conferencia de prensa.

Una vez comenzó la controversia sobre la reducción en la jornada laboral, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistía en que la misma no era necesaria porque el gobierno tiene 1,799 millones de dólares de liquidez. No obstante, la JCF alega que no hay evidencia de que esa cantidad sea correcta y dudan que existan los 219 millones de dólares requeridos para evitar la reducción de jornada laboral de dos días al mes.

A principios de semana, el Grupo Ad Hoc, a través de su abogado Andrew Rosenberg, solicitó a la JCF que reanude el pago a la deuda cobijada por la Constitución de Puerto Rico, porque el Gobierno tiene 1,799 millones de dólares según el gobernador.

“Nosotros tenemos 1,799 millones de dólares en liquidez porque estamos cumpliendo con un Plan Fiscal que es el que establece unas reducciones al pago de la deuda. Y esa liquidez es la que va a permitir pagar las pensiones de nuestros retirados e incluso pagar 404 millones que la pasada administración dejó de pagar”, expuso Rosario.

El funcionario rechazó que la cuantía disponible en el Departamento de Hacienda responde a que han aguantado los pagos a los suplidores y contratistas.

“No es cierto que Hacienda está deteniendo el pago a suplidores para tener liquidez. Yo te puedo adelantar que se han pagado cerca de dos mil millones de dólares a suplidores. Te puedo adelantar que los 404 millones que la pasada administración ni siquiera entró al sistema los estamos procesando para pagarlos también”, mencionó.

Las expresiones de Rosario fueron en una conferencia de prensa, en compañía del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra y el de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, en la cual hablaron de las estadísticas de desempleo. Para el mes de julio se estimó en 9.8 por ciento. Entretanto, la tasa laboral se encontraba en 39.7 por ciento.