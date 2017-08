Loíza ofrecerá talleres gratuitos de educación financiera

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, anunció el sábado el inicio de una serie de talleres de educación financiera sin costo para los ciudadanos.

“Tenemos una realidad y es la falta de ayuda para que las personas preparen un presupuesto familiar sensato y ver opciones posibles para aumentar su ingreso o reducir gastos”, detalló Nazario Fuentes mediante declaraciones escritas.

“Nosotros hemos decretado que, en los sectores de la educación, cultura y deportes, en Loíza estamos en camino al superávit. Con esta serie de seminarios que iniciamos el viernes, 25 de agosto a las 10:00 am en nuestra biblioteca municipal, queremos que la gente aprenda a manejar el crédito correctamente, así como los productos hipotecarios”, añadió la Alcaldesa.

La iniciativa municipal se ofrecerá con el peritaje de Consumer, una organización sin fines de lucro, fundada en el 1990 con el objetivo de proveer a los consumidores servicios de educación y consejería financiera de la más calidad.

“Esta organización está afiliada a la National Foundation for Credit Counseling (NFCC), entidad que garantiza la certificación de los consejeros, integridad financiera y otras políticas fundamentales que aseguran la calidad del servicio para todos nuestros ciudadanos”, afirmó la directora de la Oficina de Servicios a la Familia del Municipio de Loíza, Betzaida López

Consumer sirve también en el estado de la Florida y gracias a su afiliación al Council on Accreditation for Families and Children, Inc. (COA), desde 1990 se ha ayudado a miles de consumidores de todas las nacionalidades en Estados Unidos a retomar control de sus finanzas personales.