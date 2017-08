Corea del Norte un simple ensayo la verdadera será con……………Irán !!!

Este, independientemente del contenido, para mí será por lejos uno de mis mejores comentarios, lo escribo con un maravilloso fondo musical formado por los llantos de los 3 nietos que sus padres nos dejaron para que cuidáramos, uno llora interpretando el tango La Cumparsita, su hermana melliza otra pieza como si fuera Giora Feidman con su famoso clarinete en un alegre klezmer y la tercera un ritmo muy propio y personal que aún estamos intentado descifrar, los tres juntos son la envidia del director Zubin Metha.

El atentado en la Rambla de Barcelona llegó, impactó a muchos en forma diferente, no debe haber receptor de éste newsletter que no haya dicho en ése lugar he estado decenas de veces, en algún momento todos estuvieron allí, es la aorta del turismo latino que llega a Barcelona y cada vez más el mundial, desde Israel semanalmente parten casi 30 mil turistas en decenas de vuelos regulares de línea y charters, una ciudad que reúne todo para disfrutar, una cordialidad y educación humana envidiable.

A pesar que Daesh lo asumió, su lectura debe realizarse en una manera muy diferente, mucho fue cambiando. De una organización verticalista se pasó a una en donde cada uno, de un día a otro, puede convertirse en nuevo emprendedor, apropiarse gratuitamente de una licencia y salir en búsqueda de objetivos para atacar, la masiva difusión mediática hace que ya sean muchos los nuevos que, con solo 17 años o menos, se ven convertidos en famosos oficiales militares en el campo de batalla, con sus fotos y sus historias dando vueltas por el mundo, obviamente ésta disgregación los convierten en mucho más peligrosos.

Pese a que Daesh como ejército está en pleno retroceso tanto en Irak como en Siria los servicios de inteligencia israelíes, posiblemente los mejores del mundo en lo que a terrorismo se refiere, se dice que a invitación de sus similares españoles éstos colaboran activamente en la investigación del último atentado, ya anticiparon que el próximo paso es la utilización por parte de estos de armas químicas, subir varios peldaños en su peligrosidad y agresividad.

Pero lo que desde una óptica al despliegue de Daesh se lo ve como un éxito en Israel su lectura es totalmente diferente, sus espacios son ocupados por un permanente avance de Irán en territorio Sirio, de repente su mayor enemigo, éste que permanentemente proclama por su desaparición aparece como su vecino limítrofe, ahora ya no solo como proveedor de sofisticado armamento a Hezbolláh y su principal fuente de financiamiento, ahora ya lo hacen en forma directa.

Las casualidades no existen.

Hace días se produjo el natural cambio, la rotación en la jefatura de la fuerza aérea de Israel. El saliente, mi poco sentido común me dice que no habló sin un previo acuerdo superior y de la propia censura militar, declara que “Israel interceptó y destruyó cerca de 100 convoyes de armas de Siria y Hezbollah en cinco años” y agregó que Israel ha atacado a convoyes que llevan armas desde Irán a Hezbollah y otros grupos en varios frentes israelíes decenas de veces durante los últimos cinco años, que el número de ataques israelíes contra estos convoyes desde 2012 se aproxima a los tres dígitos.

Es conocida la reticencia israelí en reconocer los rumores que siempre provienen de fuentes extranjeras sobre la intervención de sus fuerzas armadas y servicios de información en diferentes hechos, que la autoridad máxima de su fuerza aérea lo declare debe ser leído en otras direcciones. En paralelo en imágenes satelitales suministradas por el propio vocero militar para ser transmitidas por la televisión israelí se muestra una fábrica Iraní de misiles Scud en territorio Sirio, cohetes de largo alcance en el noroeste de Siria.

Para el Primer Ministro Netanyahu Irán es lo único que debe preocupar a Israel, allí tiene enfocado todo su mapa político, pasar a la historia porqué alejó dicho peligro es su objetivo de vida, sabe que con el Presidente Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos como su aliado político en la lectura del mundo son tiempos que nunca más volverán a repetirse, el conflicto de Oriente Medio no tiene una solución local, debe ser zonal.

Cada uno denunciando razones diferentes Estados Unidos e Irán amenazan que en cuestión de horas pueden dar por caído el esquema nuclear por ellos firmado en el 2015, que a partir de allí todas las posibilidades quedarán abiertas. En medio de esas cruzadas declaraciones de guerra el Primer Ministro Netanyahu viaja para entrevistarse con Vladimir Putin, el otro fuerte jugador que ha decidido mostrar que a la zona ha llegado para quedarse, que Rusia bajo su dirección política avanza, nunca retrocede.

Netanyahu y Putin se esfuerzan por demostrarse mutuo respeto y aprecio personal, presumo que cuando todo indica que los tiempos se acortan hablarán con toda franqueza, políticamente ambos tienen el mismo modelo de mundo, pese a las diferencias deberán encontrar el punto en el que todos se beneficien, ello siempre se logra en detrimento de otros a los que hay que sacrificar, como en el ajedrez.

En su despedida el Jefe de la Fuerza Aérea de Israel manifestó, “ Israel puede hacer algo fenomenal, puede que no sea capaz de terminar una guerra dentro de las tres horas, pero puede acortarla dramáticamente”. Para agregar, “ Cuando Israel tiene un interés personal actúa independientemente de los riesgos”

Toda una declaración de principios.

