La purga de ‘Breitbart’ de la Casa Blanca continúa con el despido de Sebastian Gorka

El asesor, próximo a Steve Bannon, sale del Gobierno Trump criticando “las fuerzas que no apoyan” la agenda del presidente

Sebastian Gorka, uno de los asesores más polémicos del círculo que rodea al presidente de Estados Unidos, cesó este viernes por la noche en su puesto y ya no en la Casa Blanca. Según dijo un cargo anónimo de la Presidencia a los medios, “Sebastian Gorka no ha dimitido, pero puedo confirmar que ya no trabaja para la Casa Blanca”. La misteriosa comunicación deja en el aire muchas preguntas sobre la partida de Gorka, defensor de la línea más dura del trumpismo.

Gorka es un hombre de Steve Bannon, el ideólogo surgido de la derecha nacionalista que se convirtió en mano derecha de Donald Trump en los últimos meses de su campaña y después pasó a ser el estratega jefe del presidente, con acceso a secretos de seguridad nacional.

Bannon fue despedido de la Casa Blanca el pasado viernes en lo que se interpretó como una purga de los elementos más estrambóticos de esta Administración por parte del nuevo jefe de Gabinete, el general John Kelly. Desde hace semanas, los medios de Washington dan por hecho que hay una pugna entre los miembros del Gobierno pragmáticos y con un historial de servicio público (los generales Kelly, McMaster y Mattis) y los asesores surgidos de la órbita de la web extremista Breitbart ara enderezar el rumo de la Administración Trump. La salida de Gorka de la Casa Blanca se entiende dentro de ese proceso. El pasado viernes, Trump agradeció a Bannon los servicios prestados. En la medianoche de este viernes aún no se había pronunciado sobre Gorka.