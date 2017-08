La investigación sobre Trump del fiscal especial Mueller está yendo muy lejos

(CNN) – El mes pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por The New York Times sobre si el fiscal especial Robert Mueller estaría cruzando una línea si comenzara a investigar sus finanzas y las de su familia, el mandatario dijo: “Creo que eso es una violación. Mira, todo esto se trata de Rusia”.

El presidente tiene toda la razón. Mueller ha llegado a una línea roja en la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que está peligrosamente cerca de cruzar.

Según un artículo de CNN, los investigadores de Mueller podrían estar chequeando los registros financieros concernientes a la Organización Trump que no están relacionados con las elecciones de 2016. Según estos informes, “las fuentes describieron una investigación que se ha ampliado para centrarse en posibles delitos financieros, algunos no relacionados con las elecciones de 2016”. La pieza continúa citando a fuentes legales que aseguran que los contactos no relacionados con Rusia que “involucran a los asociados de Trump” están siendo referidos al fiscal especial “para animar a los sujetos de la investigación a cooperar”.

Esta información me preocupa profundamente. No es necesario que un abogado o un exfiscal federal como yo lleguen a la conclusión de que investigar las finanzas de Donald Trump o las de su familia es un hecho que no encaja en su campaña de 2016 y las acusaciones según las cuales los miembros de esta se coordinaron con el gobierno ruso o cualquier otra persona. Esto va más allá del alcance del nombramiento del fiscal especial.

De hecho, la carta del subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosenstein, en la que nombra al fiscal especial Robert Mueller no le otorga a este poderes amplios y de gran alcance en esta investigación. Sólo está autorizado para investigar asuntos que involucren posibles vínculos y coordinación entre dos entidades: la campaña de Trump y el gobierno de Rusia. Las personas señalan erróneamente y toman fuera de contexto la frase “cualquier asunto que haya surgido o pueda surgir directamente de la investigación” para darle el carácter de amplia a la autoridad del fiscal especial.

La palabra “investigación” está claramente definida, siendo precedida directamente en la misma frase como la coordinación entre individuos asociados con la campaña de Donald Trump y Rusia. Los tratos comerciales de la Organización Trump claramente no están dentro del alcance de la investigación, ni deben estarlo.

De hecho, Rod Rosenstein reconoció este domingo en Fox Newsque Mueller tenía autoridad limitada y tendría que pedir su permiso para ampliar la investigación.