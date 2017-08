Johnny Méndez gestiona fondos federales para asistir a hogar de envejecientes en Manatí

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, dijo el viernes, que estará buscando asignaciones de fondos federales para ayudar a sostener las operaciones del hogar para personas de la Tercera Edad El Remanso de Paz en Manatí.

“Tenemos el norte de ayudar a las personas más desventajadas, las personas sin hogar, niños de educación especial y en este caso, atender a los ciudadanos de la Tercera Edad, especialmente aquellos que reciben servicios ambulatorios, al igual que los que están encamados. Por eso vinimos a este centro, que auspicia el gobierno municipal de Manatí, para ver cuáles son las necesidades y en que podemos ayudar. Una de las cosas que vamos hacer es buscar fondos federales para asistir al alcalde, José Sánchez González, en mantener operando esta importante facilidad”, dijo el líder cameral en declaraciones escritas.

Las expresiones de Méndez Núñez se dieron al concluir una vista al Hogar Remanso de Paz, el cual ubica en la carretera estatal PR-670 del mencionado municipio norteño.

Junto al Presidente de la Cámara se encontraba el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese Cuerpo y gestor de la visita, Gabriel Rodríguez Aguiló, al igual que el Alcalde Manatiense.

“Es duro ver un envejeciente en una cama que no sea reclamado, que no le den cariño sus familiares. No así el personal del Municipio y otros voluntarios que vienen aquí a ayudar. Por eso es bien importante crear conciencia de que tenemos que darle atención especial a esta población que va en aumento y tenemos que hacernos responsables de ellos”, dijo el también representante por el Distrito 13, el cual comprende los municipios de Manatí, Ciales, Florida y Barceloneta.

“Estoy agradecido del Presidente de la Cámara y todo su personal por haber impactado las vidas de estos residentes, así como al personal que trabaja en este centro”, añadió Rodríguez Aguiló.

Por su parte, Sánchez González agradeció al presidente Cameral por la visita.

“Agradezco a nuestro Presidente de la Cámara. También a Gabriel Rodríguez y a Guillermo Miranda, porque siempre están ahí. Agradezco la iniciativa de venir aquí, trayendo una actividad hermosa para estos envejecientes que aportaron tanto para que Puerto Rico echara para adelante y crearon los cimientos de esta Isla. La administración municipal nunca va a dejar solos a nuestros envejecientes”.

Durante la visita, coordinada también por la Oficina de Proyectos Especiales de la Cámara (OPE), se las ofrecieron a los presentes una serie de charlas educativas, incluyendo un taller de cómo desarrollar un huerto casero. Igualmente se realizaron varios actos artísticos a cargo de la cantante de música tropical Celines, para el disfrute de todos.

Además, estuvo presente personal de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), incluyendo su director, Robert Bradley Pérez.

El Hogar atiende a unas 15 personas encamadas y sobre 60 envejecientes ambulatorios.