Hoy regreso a mi casa, dice alcalde de Guaynabo, Angel Pérez

GUAYNABO – Ángel Antonio Pérez Otero juramentó el viernes como alcalde del Municipio Autónomo de Guaynabo.

“Hoy regreso a mi casa a la alcaldía donde laboré en la Oficina de Recursos Humanos bajo la Administración del alcalde Alejandro ‘Junior’ Cruz”, dijo Pérez Otero luego de su juramentación a cargo de su esposa Lisa Fernández Rodríguez, jueza superior del Tribunal de Arecibo.

En la actividad se dieron cita el liderato político de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático.

“Hoy entro a la casa alcaldía sin agendas personales; sin ninguna animosidad contra alguien y estrictamente motivado a cumplir con una correcta administración pública. A los empleados municipales les reitero que los tiempos de las presiones indebidas quedaron en el pasado. Vamos a propiciar un ambiente positivo, que facilite que todos puedan dar lo mejor de sí para beneficio del pueblo, a quien le servimos y a quien nos debemos”, mencionó.

El alcalde añadió que comenzara un proceso de auditoría sobre las operaciones y las finanzas del Ayuntamiento.

“Nada quedará oculto. El que actuó correctamente, no tiene de qué preocuparse. El que no actuó conforme lo dispone la ley, que sepa, que en esta nueva Administración no hay espacio para la impunidad”.

Además de Pérez Otero, se dirigieron a los presentes, la comisionada residente, Jenniffer González Colón y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“En Guaynabo se siente una nueva vibra. Una nueva vibra de esperanza, una vibra de un nuevo comienzo. En esta trayectoria hubo sudor y un poco de sangre. Pero sobretodo hubo perseverancia. Y la perseverancia es lo que necesitamos hoy más que nunca. Ante los obstáculos que enfrentamos, necesitamos hombres y mujeres que digan que no vamos a echar pa’tras y que vamos a buscar grandes soluciones”, expresó Rosselló Nevares en su mensaje.

Luego del mensaje inaugural, los presentes caminaron con el alcalde y su familia hasta el Paseo Tablado, donde disfrutaron de una paella y otras amenidades.