Gobierno y Política

Representante Jackie Rodríguez radica proyecto en beneficio de los estudiantes zurdos EL CAPITOLIO – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el Distrito 25 de Jayuya, Juana Díaz y Ponce, Jackie Rodríguez, radicó el lunes, el Proyecto de la Cámara 1187 para enmendar la Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico a los fines de que el Departamento de Educación (DE) provea pupitres diseñados para las personas zurdas. “Queremos que nuestros niños y jóvenes tengan disponibles los recursos necesarios para su desempeño académico”, destacó la legisladora por el Distrito 25 en declaraciones escritas. Explicó que el proyecto de ley requiere además que el DE realice un censo de los estudiantes zurdos e identifique sus necesidades. Esta medida busca hacerle justicia a los estudiantes zurdos que por años han tenido que utilizar pupitres diseñados para estudiantes que escriben con la mano derecha. La representante Rodríguez, quien es zurda, recordó las dificultades que enfrenta esta población en edad escolar por la ausencia de recursos adaptados a sus necesidades. “a lo largo de mi vida escolar experimenté la incomodidad de adaptarme a utilizar objetos para los derechos”. Sostuvo que, los expertos recomiendan a los padres de niños zurdos en edad escolar que soliciten acomodo en pupitres diseñados para esa población, así como el uso de materiales como tijeras y libretas para ellos. Aproximadamente entre un 8 por ciento y un 13 por ciento de la población mundial es zurda. Se estima que en Puerto Rico existen unas 300 mil personas zurdas. El pasado domingo, se celebró el Día Internacional del Zurdo. Sammy Pagán exige transporte para estudiantes de zona rural en Humacao (Foto) HUMACAO – El representante del Distrito 35, Samuel “Sammy” Pagán Cuadrado, exigió el lunes, a un chofer de autobús escolar, que buscara a los estudiantes de las Parcelas Martínez del barrio Candelero Abajo en Humacao, en un lugar seguro donde no tuvieran que caminar cerca de una milla y media para tomar la guagua y alertó a la secretaria de Educación, Julia Keleher, sobre la problemática que le presentó un grupo de padres.

Explicó que los estudiantes de escuela elemental, que antes estaban matriculados en la escuela que cerró, Rosa Rosario, del mismo barrio, ahora tienen que caminar hasta la parada de guaguas que hay en la entrada del sector por exigencias del transportista.

“El tramo que los estudiantes tienen que caminar es oscuro, solitario y no es seguro porque la carretera está en malas condiciones y hay deslizamientos de tierra. Tienen que caminar poco más de una milla desde sus casas hasta la entrada de Parcelas Martínez y eso no es humano ni justo. Son estudiantes de 5, 6, 7 años de escuela elemental y los padres están preocupados. Por eso llamé a la Secretaria y ella atendió la situación personalmente, llamó al chofer pero este le negó el servicio. Aun así he estado en comunicación constante con Keleher y sé que ella lo va a resolver por el bien de esta comunidad”, expresó el representante de Humacao, Naguabo y Las Piedras en declaraciones escritas.

Según, Pagán Cuadrado anoche la Secretaria, él y el transportista de nombre Ismael Cintrón Jr. sostuvieron una conversación y Cintrón alegó que hubo una reducción de presupuesto y también de rutas justificando el porqué no iba a dar el servicio. “Le insistí en que no se trata de presupuesto, aquí la seguridad de nuestros niños va por encima de todo y si es así el dinero tiene que aparecer para que esa ruta se complete. La escuela de esa comunidad cerró y eso debió haberse considerado antes. Ahora esos niños tienen que llegar a Buena Vista seguros”, añadió.

Mencionó que en la misma conversación vía teléfono con el transportista, la secretaria se comprometió a revisar el contrato y a hacer el ajuste necesario para garantizar el servicio. Además, le impartió órdenes directas para que recogiera a los estudiantes cerca de sus residencias. Sin embargo, no acató las instrucciones y hoy sólo hubo cerca de cinco estudiantes que lograron llegar hasta la parada desde donde fueron transportados, por otro chofer de la misma compañía, hasta la escuela receptora Luciano Ríos en Buena Vista.

El representante reveló, además, que enviará una carta al Departamento de Educación para proponerle que el punto de encuentro y recogido de los estudiantes sea en la cancha de la antigua escuela.

“Esta área es segura, tiene techo y si llueve podrán estar bien. Los padres necesitan estar tranquilos y entiendo que si se llega a un acuerdo ese es el lugar idóneo. Estoy seguro de que la Secretaria va a resolver esto pronto, pero le voy a dar seguimiento para que se cumpla. Es una falta de respeto del transportista actuar de manera indiferente aun cuando la instrucción fue directa de Keleher. No voy a permitir que siga incumpliendo y poniendo en juego la seguridad de estos estudiantes”, concluyó

Alcaldesa de San Juan presenta exposición “Magia de Pinceles Dominicanos” (Foto)