Gobierno cede diez escuelas en desuso

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el miércoles, los primeros diez acuerdos con entidades y municipios para operar proyectos de desarrollo comunitario y económico en planteles escolares que están en desuso.

“Hoy cumplimos otro compromiso del Plan para Puerto Rico y aseguramos la transformación de estas estructuras en Talleres de Obra Social antes de que puedan representar un riesgo o convertirse en estorbos públicos”, sostuvo el primer mandatario en conferencia de prensa.

Ante la merma de matrícula escolar y como parte del rediseño del Departamento de Educación se consolidaron varias escuelas con el propósito de garantizar mejores recursos humanos y académicos al estudiantado del sistema público de enseñanza.

Las estructuras que son parte de estos primeros acuerdos provienen de los 167 edificios cuyas comunidades escolares fueron fusionadas con otras. En tanto, mientras que se establecen nuevos acuerdos, el Departamento de Educación asegurará la vigilancia de las estructuras para prevenir que sean vandalizadas.

Rosselló Nevares —quien estuvo acompañado por la asesora en infraestructura, María Palou y Jesús Vélez, director ejecutivo de Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODCSEC)— recordó que “desde hace varios años, hay decenas de escuelas que quedaron en desuso y abandonadas por el Estado, pero nuestra Administración está comprometida en identificar un nuevo uso para estos edificios”.

Las primeras entidades que establecieron acuerdos de arrendamiento son: Caras of the Americas, la Universidad Interamericana, la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Alianza de Autismo de Puerto Rico y New Earth Music Academy. Asimismo, los municipios de Aguada, Camuy, Humacao, Maricao y Ponce estarán desarrollando proyectos en estas estructuras.

Todos los acuerdos anunciados se establecerán como alquileres a un precio nominal de un dólar.

La Alianza de Autismo de Puerto Rico —que utilizará la estructura donde estaba la Escuela José Colomban Rosario de San Juan—desarrollará el Proyecto Misión Empresarismo y Trabajo con Adolescentes y Adultos con autismo (METAA).

La Universidad Interamericana usará el edificio que albergaba la escuela Segunda Unidad Enrique Colón de Coamo para establecer laboratorios que complementen su oferta académica.

Además, la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down —que ofrece servicios a la población síndrome down de la Isla desde el 1989— utilizará el edificio donde operaba la escuela Emilio E. Huyke de San Juan para ampliar los servicios a esta población.

Cara of the Americas ofrece servicios comunitarios desde 2010 a las comunidades de Vietnam en Guaynabo, Puente Blanco y Juana Matos en Cataño. En el plantel escolar de Puente Blanco en Cataño, esta organización continuará y ampliará servicios educativos a jóvenes y adultos.

De otro lado, New Earth Music Academy —organización establecida desde hace 10 años— ofrece programas académicos desde pre kínder hasta cuarto año y utilizará la estructura que albergaba la Escuela José Dávila Semprit en Bayamón para ofrecer sus servicios.

Mientras, los municipios de Camuy y Maricao establecerán Centros de Servicios Integrados (CSI) en los edificios en los que operaban la Escuela Pablo Ávila y la Escuela Rafael Janer, respectivamente.

Los CSI se establecen con el propósito de ofrecer a la ciudadanía los servicios de manera integrada en un solo lugar, cerca de ellos y en la manera que deseen, lo cual puede ser por teléfono, por Internet o con asistencia técnica.

El Municipio de Aguada utilizará la estructura donde estaba ubicada la Escuela Gregorio Rodríguez Orama para establecer la Escuela de Agricultura y Ecología Ambiental.

En Humacao las estructuras de la Escuela Dr. Víctor Rincón y la Escuela Adrián Medina serán ahora la sede de centros del Programa Head Start.

En tanto, el Municipio de Ponce establecerá en el edificio que ocupaba la Escuela Lizzie Graham un centro de servicios para sobrevivientes de violencia de género.

El pasado mes de mayo el gobernador Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva 2017-032 para crear un Subcomité Interagencial encargado de evaluar el traspaso de planteles escolares en desuso a municipios y entidades que promuevan el desarrollo comunitario y económico de la Isla.

Esta orden ejecutiva va a tono con la Ley 26 del 2017 que establece como política pública la mejor utilización de las propiedades inmuebles sin uso.

Como resultado del trabajo del Subcomité hoy se presentan los primeros acuerdos establecidos.

El primer ejecutivo invitó nuevamente a entidades y municipios a presentar sus propuestas para transformar estructuras en desuso mediante el alquiler, custodia o compra vía correo electrónico: dinfraestructura@fortaleza.pr.gov.