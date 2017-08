Gobernador Rosselló Nevares

Gobernador insiste se está trabajando para exportar las cenizas de carbón de Puerto Rico LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el jueves en que están en un proceso de transición para cumplir con la política pública de exportar las cenizas de carbón que produce la co generadora Applied Energy Systems (AES). “Hay un proceso de transición. Tenemos que tener los colaboradores en el sector privado que vayan a transportar los residuos de las cenizas y ese proceso está encaminado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa. “La aspiración directa y nuestro compromiso es con exportarla. Lo que pasa es que toma un tiempo en lo que el andamiaje se monta. Pero eso ha sido la dirección y han sido las oportunidades que el Departamento de Desarrollo Económico ha podido identificar”, añadió. Cuestionado si exportar las cenizas no afecta cualquier propuesta de alguna empresa para utilizarla como material de producción, Rosselló Nevares contestó que ambos procesos pueden coexistir. El primer ejecutivo hizo un llamado a los opositores del depósito de cenizas, para que no cometan incidentes violentos en sus protestas. Durante la mañana del jueves, un grupo de manifestantes bloquearon la carretera PR-2 a la altura del sector Tallaboa Encarnación. Posteriormente la Policía abrió paso para que los camiones depositaran las cenizas de carbón en Peñuelas Valley Landfil. Aunque no se produjo arrestos, se radicron cargos por apropiación ilegal contra al activista Alberto de Jesús “Tito Kayak”. Sin problemas el gobernador con enmiendas a proyectos de Retiro y el BGF LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que no tiene problemas con las enmiendas a los proyectos de Sistemas de Retiro y del Banco Gubernamental de Fomento, en la Sesión Extraordinaria. “Hemos discutido esto con miembros del Senado y la Cámara y no tengo ningún problema”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa. En específico, Rosselló Nevares habló sobre la eliminación de la inmunidad que se pretendía dar a los directivos de la nueva estructura que sustituirá al BGF, según el proyecto de ley. Al momento de la conferencia de prensa, el primer ejecutivo expuso que el lenguaje que eliminaba la autoridad o legitimación activa a cualquier entidad o funcionario gubernamental demandar en los Tribunales se mantenía en el documento a ser aprobado. En el caso de los Sistemas de Retiro, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, expresó que las enmiendas van dirigidas a darle estructura de 401k. Además, se permitirá que los empleados que aportan y los jubilados puedan determinar cómo se invierte su dinero. Eso evitaría beneficiar a unos que están por ahí detrás de ese dinero”, sentenció Díaz. La presidenta de la AMPR indicó que el proyecto designa en la junta de directores a un representante de los maestros nombrado por el gobernador, el representante exclusivo de los docentes, un representante de los sindicatos de empleados de gobierno y un representante de los alcaldes. “Hay también una solicitud para darle una silla a las otras organizaciones de maestros, pero ya los legisladores están conscientes de que hay un representante exclusivo y es quien tiene derecho a estar en ese proyecto” expresó. Gobernador dice estar satisfecho con explicación de Pichy Torres Zamora

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que le satisfizo la explicación que dio el representante José Pichy Torres Zamora sobre el supuesto caso de hostigamiento sexual.

“Diferente a otros casos que han pasado en esta administración, tengo que reconocer que el representante rápidamente contestó las alegaciones. De la misma forma, tengo que reconocer que el presidente de la Cámara abrió una investigación. Así que el proceso está corriendo, lo que pido es que la verdad salga a relucir. Él tomó una decisión rápida y creo que hay que reconocer eso. Sus expresiones son que las alegaciones son falsas, pues ante una alegación y un señalamiento del representante de que no ocurrió, lo que tenemos que esperar es a la investigación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, aseguró que se dará el debido proceso de Ley en torno a unas alegaciones de hostigamiento sexual por parte de un empleado del representante José “Pichy” Torres Zamora.

Méndez Núñez sostuvo, que actualmente, no existe una declaración jurada o un documento firmado por la supuesta víctima.

“Desde el día que se tuvo conocimiento de unos alegados actos, se activó el protocolo, que establece la Orden Administrativa de la Cámara de Representantes. Se llamó a la alegada víctima, ella compareció con su abogado. Se entrevistó con la directora de Capital Humano y con el asesor legal, se le entregó una declaración para que firmara, no la firmó. Se le dio un tiempo razonable para que la examinara y se mantuvo comunicación con ella y con su abogada. Se volvió a llamar para que viniera a firmar la declaración, no la firmó, y se le notificó que se le daba un plazo de 48 horas para que viniera a firmar la declaración. Pasaron las 48 horas, mis instrucciones fueron que se procediera como se dice en la Orden Administrativa”, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

Explicó que en este caso, se nombró, según el protocolo, a un Oficial Investigador, que deberá rendir un informe en 30 días, o menos, según expresó que fue su solicitud.

“Se nombrara a un oficial investigador, que realice la investigación, haya o no haya una declaración firmada. Porque el norte de nosotros es proteger, no solamente a la alegada víctima, sino también, a los alegados querellados. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un debido proceso de ley”, dijo.

“Así que en ese sentido, está corriendo el proceso, la Oficial Investigadora tiene 30 días para someter un informe. Yo le he pedido que sea diligente, que no utilice el período de 30 días. Tan pronto esté el informe, se le dará la publicidad, se discutirá, pero, tengo que dejar claro que en la Cámara existe un protocolo de no permitir actos de hostigamiento a ningún empleado, sea hombre o sea mujer. Cero tolerancia al hostigamiento sexual. Así que en ese sentido, una cosa es el proceso administrativo, otra cosa es, si existiera alguna alegación contra el representante, la persona tiene que juramentar una querella e ir a la Comisión de Ética. Nada de eso ha ocurrido”, continuó.

De paso, Méndez Núñez enfatizó que no ha habido alguna oferta a la supuesta víctima de hostigamiento sexual, por parte de la Cámara baja.

“Lo que sí es, que tengo que dejar claro, que nunca ha habido una oferta de parte de la Cámara de Representantes para una transacción. Nunca. Nunca ha habido un ofrecimiento. ¿Aquí se constituyen hechos? La persona tiene que responder. Sea quien sea. Pero no hay una querella juramentada, no hay una declaración firmada por la querellante, pero aun así nosotros actuamos en protección de todos”, dijo el presidente cameral.

Méndez Núñez señaló que el director de la Oficina del representante Torres Zamora no está trabajando actualmente porque “alegadamente tiene una licencia por enfermedad”.

Supuestamente, según trascendió el miércoles, una mujer, a quien se le ofreció un puesto de trabajo en la oficina del representante Torres Zamora, se le exigió favores sexuales a cambio de “lealtad”, para concederle el puesto.

Rosselló Nevares firma ley para la equidad de género en las escuelas públicas