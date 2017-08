Gobernador no cierra la puerta a reducir la jornada, aunque por ahora no es necesario

DORADO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el miércoles que la reducción de jornada es un tema que no se puede descartar, aunque no en este momento.

“Yo como gobernador, no me voy a limitar a ninguna medida si lo tengo que hacer para el mejoramiento del pueblo de Puerto Rico. Es decir, si uno se encuentra en una situación tétrica, como por ejemplo si no tengo liquidez, pues medidas como esa se han utilizado como medida de último recurso para poder entonces tener liquidez”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Lo que estoy diciendo es que en este momento es que nosotros hemos demostrado que nosotros tenemos liquidez suficiente y que reconocemos que la vamos a tener que usar de cara al futuro”, añadió.

De paso, el primer ejecutivo solicitó que se descarte el mensaje de que su administración está en pelea con la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Me parece importante recalcar que nuestra administración no tiene una pelea con la Junta. Esto es importante que el pueblo lo sepa. Aquí lo que hay es una diferencia de criterio en un área bien particular. Yo invito a que la dirección de las preguntas y la narrativa que se discuta de ahora en adelante no sea tratar de utilizar un evento singular o una instancia de que no hay colaboración”, expresó.

De paso mencionó que hay funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y de la JCF reunidos en Nueva York en un proceso de mediación.

“Durante todas estas semanas, sus asesores y nuestros asesores han estado trabajando medidas específicas para implantar”, expuso.

Por último, el gobernador no fue enfático a la pregunta de si acataría o no una orden judicial sobre la reducción de la jornada laboral.

El pasado lunes la JCF radicó un recurso legal contra el gobernador para que implantara la reducción dos días al mes de jornada laboral a partir del primero de septiembre.