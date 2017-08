El recorte de jornada está en el borrador que el gobernador no quiere entregar, alega representante Torres

SAN JUAN – En el borrador del presupuesto que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó a la Junta de Control Fiscal se incluyó la reducción de la jornada, y por eso es que no quiere hacerlo público, alegó el jueves el representante, Luis Raúl Torres.

“El gobernador Rosselló tiene que ser desenmascarado. Porque todo lo que está haciendo la Junta, incluyendo el recorte de la jornada, estaba en su Plan Fiscal”, dijo Torres en conferencia de prensa.

“Él le propuso a la Junta que si ahorraba 250 millones no se implantaría la reducción de jornada laboral. Pero la Junta dice que él no ha ahorrado los 250 millones que prometió, por lo que tiene que activar su propuesta de hacer el recorte de salario a los servidores públicos. Eso está todo en los borradores que fueron sometidos. Por eso es la lucha del doctor Rosselló de que no se haga público”, añadió.

Las expresiones de Torres fueron en reacción a la demanda del senador Eduardo Bhatia, quien solicitó copia del borrador de presupuesto, que Rosselló Nevares le presentó a la JCF. La solicitud de Bhatia fue acogida por los Tribunales de Primera Instancia y Apelativo. El gobernador apeló ambos fallos al Tribunal Supremo.

“¿Cuál es el interés de ver un borrador, cuando ya hay un presupuesto? Una motivación lógica, pragmática o gubernamental no existe. Esto es de índole política. ¿Lo más interesante de esto es la persona que lo solicita. A mí me gustaría que le preguntaran a él, cuando él presentó su borrador de presupuesto. Ciertamente esto no es necesario”, expresó el miércoles el gobernador en conferencia de prensa.

El pasado viernes, la entidad creada bajo la Ley federal PROMESA aprobó de manera unánime la puesta en vigor el primero de septiembre, de una reducción de dos días al mes de la jornada laboral. Rosselló Nevares ha insistido en que no acatará lo aprobado por la Junta, bajo el alegato de que su administración nunca acordó implantar una reducción de jornada. No obstante, el presidente de la JCF, José Carrión, tercero ha dicho que el recorte fue un acuerdo entre las partes, y por lo tanto, acudirá a los Tribunales para hacerlo cumplir.